مهرجان أسوان يمنح مايا مرسى جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، التي تحمل اسم "دورة النيل" ، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس مجلس إدارة المهرجان ، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والأستاذ حسن أبو العلا مدير المهرجان ، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

هذا وقد قامت إدارة المهرجان بتكريم الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة،وقدمت الجائزة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

مايا مرسى تشهد جميع مراحل مهرجان أسوان منذ بدايته

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بهذا التكريم خاصة وأنه من مهرجان أسوان العزيز عليها ، موضحة أنها شهدت جميع مراحل إطلاق هذا المهرجان منذ بداياته ، وعبرت عن سعادتها أيضا أنها تشهد الدورة الخامسة بهذا التطور و الفكر التنموى الكبير ، متمنية خالص النجاح والتوفيق للدورة الحالية للمهرجان ولجميع دوراته القادمة ولجميع القائمين عليه.

وعلى هامش الدورة الخامسة للمهرجان افتتحت الدكتورة مايا مرسي معرض الحرف اليدوية البيئية ، والذى نظمه مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع بنك الاسكندرية "مبادرة ابداع من مصر" من خلال حملة التاء المربوطة ومبادرة غالية لتطوير الحرف.

يعد المعرض بازار لمنتجات يدوية مصرية إلي جانب عرض فقرات فنية لحرفيين "إبداع من مصر" ، مثل عرض حي لخرز النول من خلال متدربات قام المجلس القومي للمرأة بتدريبهن من قبل ، وتم اختيار العارضات من خلال فرع المجلس بمحافظة أسوان ، وخلال المهرجان أيضا تم توزيع ماسكات من القماش تم إنتاجها من خلال ورش المجلس مع جمعية خير وبركة بتصميمات ابداعية ، ويستمر المعرض خلال الفترة من ٢٤ يونيو الي ٢٩ يونيو.