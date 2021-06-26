بيوتنا خربت| عمال الملاهي ببني سويف يستغيثون بعد قرار المدينة بطردهم.. شاهد

أصحاب اقتصاد الليل ببني سويف : بيوتنا خربت ونحتاج العمل لآخر موسم الصيف .

إذا كان اقتصاد النهار قد استطاع أن يقاوم جائحة كورونا فإن اقتصاد الليل استسلم بالكامل ورفع الراية البيضاء أمام كورونا، والتي أغلقت محال تجارية وأندية وملاهي ترفيهية ليلية أبوابها وحتى نوافذها، وتسريح العاملون بها، ليجدوا أنفسهم بدون دخل،ليبقى مصيرهم مجهولا إلى أجل غير مسمى.



"صدي البلد " حاول من خلال هذا الملف تسليط الضوء على ما خلفته الجائحة من خسائر في صفوف طيور الظلام التي لا تعرف التحليق إلا ليلا ، وزادت الجائحة من محنة أصحاب الملاهي، إذ حكم عليهم بمد فترة الإغلاق إلى ما بعد التاريخ المحدد لعودة الجميع إلى مزاولة النشاط التجاري، ما يعني ذلك من تراكم ديون بالالاف عليهم من تأجير الأماكن ودفع فواتير للمرافق من مياه وكهرباء .



وتعد "الملاهي الشعبية" المنتشرة في العديد من المناطق الشعبية على مستوى محافظات الجمهورية والقرى والنجوع، إحدى مظاهر وسمات تلك البلاد ، خاصة في المناسبات والاحتفالات الرسمية المختلفة، لما من شأنها إدخال البهجة والفرحة والسعادة على نفوس الأطفال والكبار علي حد سواء ، وبأقل تكلفة نظرًا لتكلفتها البسيطة مقارنةً بـ"الملاهي الفاخرة".

"صدي البلد" التقي بعض اصحاب وعمال الملاهي ليتعرف علي اهم مشاكلهم

في البداية يقول عماد طلعت صاحب أحد الملاهي بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة :" ورثت هذه المهنة من والدي ابا عن جدا وتشكل "ملاهي الأطفال"، مصدر دخل ورزق للعديد من للشباب، بالرغم من كونها مهنة موسمية يتم العمل بها فقط خلال أيام الأعياد والمناسبات المختلفة، حيث أن الملاهي الشعبية تشهد إقبالا كثيفا من الأطفال لركوب المراجيح والنطيطة للاحتفال بالعيد بدلًا من التوجه إلى مدن الملاهي والمتنزهات الكبرى لارتفاع أسعار الألعاب بها.

وتابع : “الا اننا توقفنا فترة كبيرة بسبب جائجة كورونا وماان لبثنا في العمل وعودة الروح الي الملاهي تدريجا الا اننا فؤجنا بجهاز مدينة بني سويف الجديدة والذي يحاول طردنا من المكان الذي هو خارج المدينة تماما ويأمرنا بفك الحديد والملاهي علما بأننا نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية وكذلك نلتزم بما علينا من مبالغ للجهاز ”.



ويضيف عماد :" انتهينا من العقد المبرم بيننا وبين جهاز المدينة في 30 مايو وذهبنا للجهاز لتجديد العقد الا اننا فؤجنا برفض رئيس الجهاز ويطلب منا اخلاء المكان رغم اننا خارجين من فترة استثنائية لايعلم بها الا الله ".



ويطالب حسن سيد حسن من المسؤلين بجهاز المدينة ببني سويف بمد فترة العقد او السماح لهم بفترة طويلة لفك الحديد لاتقل عن شهرين



ويقول زياد ايمن انه يعمل في الملاهي لمرض والده وهو يصرف علي والده واسرته لضيق ذات اليد ويطالب بمد فترة السماح حتي علي الاقل خلال فترة الصيف خاصة وانهم خارجون في جائحة كورونا.

من جانبنا حاولنا التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز بمدينة بني سويف مرارا وتكرارا ولم يتم الرد علي الهاتف المحمول .

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