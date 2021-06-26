عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصحاب اقتصاد الليل ببني سويف : بيوتنا خربت ونحتاج العمل لآخر موسم الصيف .

بيوتنا خربت| عمال الملاهي ببني سويف يستغيثون بعد قرار المدينة بطردهم.. شاهد

ملاهي الشرق ببني
ملاهي الشرق ببني سويف

إذا كان اقتصاد النهار قد استطاع أن يقاوم جائحة   كورونا  فإن اقتصاد الليل استسلم بالكامل ورفع الراية البيضاء أمام كورونا،  والتي أغلقت محال تجارية وأندية  وملاهي ترفيهية ليلية أبوابها وحتى نوافذها، وتسريح العاملون بها، ليجدوا أنفسهم بدون دخل،ليبقى مصيرهم مجهولا إلى أجل غير مسمى. 


"صدي البلد "  حاول من خلال هذا الملف تسليط الضوء على ما خلفته الجائحة من خسائر في صفوف طيور الظلام التي لا تعرف التحليق إلا ليلا ، وزادت الجائحة من محنة أصحاب  الملاهي، إذ حكم عليهم بمد فترة  الإغلاق إلى ما بعد التاريخ المحدد لعودة الجميع إلى مزاولة النشاط التجاري، ما يعني ذلك من تراكم ديون بالالاف عليهم   من تأجير الأماكن ودفع فواتير للمرافق من مياه وكهرباء .


وتعد "الملاهي الشعبية" المنتشرة في العديد من المناطق الشعبية على مستوى محافظات الجمهورية والقرى والنجوع، إحدى مظاهر وسمات تلك البلاد ، خاصة  في المناسبات والاحتفالات الرسمية المختلفة، لما من شأنها إدخال البهجة والفرحة والسعادة على نفوس الأطفال والكبار علي حد سواء ، وبأقل تكلفة نظرًا لتكلفتها البسيطة مقارنةً بـ"الملاهي الفاخرة".

جامعة بنى سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات

"صدي البلد" التقي  بعض اصحاب وعمال الملاهي ليتعرف علي اهم مشاكلهم  
في البداية يقول عماد طلعت  صاحب أحد الملاهي بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة  :" ورثت هذه المهنة من والدي ابا عن جدا  وتشكل "ملاهي الأطفال"، مصدر دخل ورزق للعديد من للشباب، بالرغم من كونها مهنة موسمية يتم العمل بها فقط خلال أيام الأعياد والمناسبات المختلفة، حيث أن الملاهي الشعبية تشهد إقبالا كثيفا من الأطفال لركوب المراجيح والنطيطة للاحتفال بالعيد بدلًا من التوجه إلى مدن الملاهي والمتنزهات الكبرى لارتفاع أسعار الألعاب بها.

 

وتابع : “الا اننا توقفنا فترة كبيرة بسبب جائجة كورونا وماان لبثنا في العمل وعودة الروح الي الملاهي تدريجا الا اننا فؤجنا بجهاز مدينة بني سويف الجديدة  والذي يحاول طردنا من المكان الذي هو خارج المدينة تماما ويأمرنا بفك الحديد والملاهي علما بأننا نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية وكذلك نلتزم بما علينا من مبالغ للجهاز ”. 


ويضيف عماد :" انتهينا من  العقد المبرم بيننا وبين جهاز المدينة  في 30 مايو وذهبنا للجهاز لتجديد العقد الا اننا فؤجنا برفض رئيس الجهاز ويطلب منا اخلاء المكان  رغم اننا خارجين من فترة استثنائية لايعلم بها الا الله ".


ويطالب حسن سيد حسن  من المسؤلين بجهاز المدينة ببني سويف بمد فترة العقد او السماح لهم بفترة طويلة لفك الحديد  لاتقل عن شهرين 


ويقول زياد ايمن  انه يعمل في الملاهي لمرض والده وهو يصرف علي والده واسرته لضيق ذات اليد  ويطالب بمد فترة السماح حتي علي الاقل خلال فترة الصيف خاصة وانهم خارجون في جائحة كورونا.

من جانبنا حاولنا التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز  بمدينة بني سويف مرارا وتكرارا ولم يتم الرد علي الهاتف المحمول .

 

5e9de8a2-5637-454e-a5e6-74daed7d24f9
5e9de8a2-5637-454e-a5e6-74daed7d24f9
9078f0c4-83a1-4f70-80c5-0fd21e0320dc
9078f0c4-83a1-4f70-80c5-0fd21e0320dc
d12a3934-60f0-46c2-a37e-48679e4548e8
d12a3934-60f0-46c2-a37e-48679e4548e8
بني سويف مناسبات جائحة كورونا كورونا كهربا مدينة بني سويف ترفيه طيور الظلام

موضوعات متعلقة

بني سويف تناقش خطة الدولة في ملف التكاتك

ترشيحاتنا

رسالة دعم من مجدي عبد الغني لـ الأهلى قبل مواجهة الترجي

وظائف للمصريين وتحول بالقاهرة.. صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية بالمحروسة

لخريجي الإعدادية .. شروط الالتحاق بـ المجمعات التكنولوجية للعام الدراسي القادم 2022

بعد 17 عاما.. الفيوم تنجح في تحويل القمامة إلى سماد عضوي.. فيديو

العراق.. هجوم بطائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل

تنافس السجاد العالمي.. قرية البشندي حدوتة مصرية بطعم أوروبي في الوادي الجديد.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

نداء عاجل من القنصلية السعودية في سيدني لرعايا المملكة

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

قرار إماراتي عاجل بشأن الإقامة في البلاد

غدا.. انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في بغداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ