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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر الأكلات السريعة في العراق.. طريقة عمل خبز العروق

طريقة عمل خبز العروق
طريقة عمل خبز العروق

يعتبر خبز العروق هو أحد أشهر أنواع الخبز في العراق والكويت وهو من الخبز القديم للغاية، ويمتاز بشكله الدائري وطعمه المقرمش، وقيمته الغذائية المرتفعة حيث يدخل فيه الخضروات الورقية بصورة أساسية.

 

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ويمتاز خبز العروق بملمسه الناعم والرقيق، وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل خبز العروق الشهي، وهو واحد من أشهر الأكلات السريعة بالعراق، ويتميز بطعمه الشهي وبكونه وصفة طبخ سهلة و بسيطة.



طريقة عمل خبز العروق

 

طريقة عمل خبز العروق


مقادير طريقة عمل خبز العروق :
3 كوب طحين
250 غ لحم غنم مفروم
5 عيدان بصل أخضر
½ كوب بقدونس مفروم
½ كوب زيت
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة عقدة صفراء
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب ماء


طريقة عمل خبز العروق :
1- على الطحين يضاف الخميرة ورشة ملح وقومي بالخلط بيدك، وفي وعاء أكبر يوضع خليط الطحين.
2- يضاف ربع كوب من الزيت ونقوم بخلطه باليد مرة أخرى، ثم يضاف الماء تدريجياً مع العجن حتى الحصول على قوام مناسب.
3- يترك العجين جانباً ليختمر، وفي هذه الأثناء يقطع البصل الاخضر كامل بالأوراق.
4- في وعاء على النار يضاف  الزيت بعد تسخينه يضاف اللحم، ثم  يقلب حتى يتغير لون اللحم، ويتم إضافة نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة فلفل أسود ثم نقوم بالتقليب ونرفع الوعاء من على النار.
5- بعد ان تتخمر العجين يضاف البصل الأخضر، البقدونس، اللحم، نصف ملعقة ملح، نصف ملعقة عقدة صفراء ونصف ملعقة كمون، ونقوم بعجن كل المكونات معاً.
6- في مقلاة كبيرة غير لاصقة مدهونة بالزيت نأخذ كرة من العجين ونقوم بفرده، ثم نضع المقلاة على النار، ونقوم بتحمير خبز العروق من الجهتين ثم نرفعه من المقلاة.
7- تكرر كل الخطوات السابقة مع كل كمية عجين خبز العروق التي لديك.

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