اليوم انطلاق الحملة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع فى القليوبية

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري فى القليوبية عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع وذلك اعتبارا من اليوم السبت على مستوى مراكز ومدن وقرى في المحافظة.

أقرا أيضا:

ضبط 5 تكاتك مخالفة في حملة بـ كفر شكر

واضافت مدير مدير مديرية الطب البيطرى فى القليوبية انه سوف يتم عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في القليوبية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

فى سياق متصل أشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية بمثل هذه الحملات القومية مؤكدا على دعمه الكامل لها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات للحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

من ناحية اخرى تمكنت الأجهزة المحلية فى مدينة كفر شكر من ضبط 5 تكاتك مخالفة فى حملة لإزالة الإشغالات، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتم رفع عددا من الاشغالات للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف نائبى رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وشدد رئيس مدينة كفر شكر على مسئولى مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بكل مطالب واحتياجات المواطنين وخصوصا رفع الاشغالات وضبط التوك توك المخالف للتسهيل عليهم في تحركاتهم اليومية وعدم تعطل حركة المرور.

فى سياق متصل قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة ، حيث تمت إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع المرجوشي و أسفل كوبري 15مايو وبدأ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال تطهير الشوارع باستخدام معدات لرش شوارع الحي و أمام المساجد والكنائس موجها بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي والتأكيد على أن يتم التطهير في الأماكن المغلقة.

وتابع محافظ القليوبية الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة على ترعه الاسماعيلية بمسطرد وغلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام ، وأكد الهحان على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وخلال الجولة تم ضبط أكثر من 75 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات المطلة على ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وعلى الفور وجه المحافظ بعمل محضر لصاحبها مع تشميع وغلق للكافتيريات.

كما تفقد المحافظ موقف مسطرد وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

كما اغلقت الأجهزة التنفيذية فى الخانكة مصنع لفرم رئيش الدواجن بمنطقة ابوزعبل وتشميعه لعمله بدون ترخيص واصدار روائح كريهة مخالفا لقانون البيئة ، كما تم فصل التيار الكهربي عنه وضبط 5 سيارات محملة بريش الدواجن وتم التحفظ عليهم بالمجلس.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة أيضا من ضبط حالة مباني بالطوب الابيض علي الارض الزراعية بطريق عزبة الابيض بمساحة 150 متر في الخانكة بحضور طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة وصباح إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل ومسئولي الإشغالات فى الخانكة.