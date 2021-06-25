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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب خفية وراء تساقط الشعر بكثرة

اسباب تساقط الشعر
اسباب تساقط الشعر

هناك العديد من أسباب  تساقط الشعر فمنها ما هو بسيط وآخر خطير، ولا يعد تساقط الشعر البسيط عندما نقوم بتمشيط شعرنا في الصباح والمساء بأننا نعاني من تساقط الشعر، ولكن الامر يجب ان يتعدى تساقط اكثر من 100 شعرة باليوم الواحد، أو تساقط الشعر  على الوسادة أثناء النوم.

 

أسباب تساقط الشعر



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه يعاني البعض من تساقط الشعر  بكميات كبيرة، وقد يتسبب فى المعاناة من الصلع، إن زاد معدل تساقط الشعر عن المعدل الطبيعي والمعروف.

 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، عندما يواجه الأشخاص مشكلة تساقط الشعر، فقد يجعلهم يستخدمون علاجات خاطئة، او يلجأون إلى روتين خاطئ للعناية بالشعر يزيد من تفاقم المشكلة.
 

اسباب تساقط الشعر


وأشار القيعي، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر والتي يغفل عنها أغلب الأشخاص، ومن أبرز أسباب تساقط الشعر ما يلي :
1- استخدام مضادات الاكتئاب والقلق.
2- تعاطي جرعات عالية من الانسولين لمرضى السكر.
3- أمراض المناعة الذاتية كمرض الذئبة .
4- نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين D، B12، C، A .
5- نقص عنصر الزنك والبيوتين، والسيلينيوم .

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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