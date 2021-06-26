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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. "فنون جميلة" حلوان تفتتح معرض "رؤى"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تفتتح كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض " رؤى " وهو معرض خاص للدارسين بقسم الدراسات الحرة بالكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، حيث يفتتح المعرض الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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ويستعرض المعرض أعمال الدارسين الفنية المختلفة ويأتي هذا من منطلق رعاية الكلية لتنمية وتشجيع المهارات الفنية في المجتمع المصري والوطن العربي والقارة السمراء، ويعرض المعرض أعمال أكثر من (70) دارس وأكثر من (80) عمل ما بين أعمال التصوير والرسم.

ويأتي معرض  بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان " رؤى " في وقت مازالت جائحة كورونا تعصف بالعالم، إلا أنها لم تكن لتوقف استمرارية  الفن والإبداع والرغبة في تجاوز الأزمة والاستمرار في تأدية رسالة كلية الفنون الجميلة نحو الفن والمجتمع ودعم المواهب وتنمية قدراتهم، حيث تمثل الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جانباً هاما لإتاحة الفرصة للموهوبين ومحبي الرسم من كافة التخصصات والذين لم يتسنى لهم الالتحاق بالكلية من أجل خوض تجربة الدراسة بالكلية بشكل أكاديمي، ويشرف على القسم نخبة من الأساتذة بالكلية الأم الأعرق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

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يفتتح المعرض اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021 ويستقبل الزوار من الساعة 10 ص حتى 12 م مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


- جامعة حلوان تبداء تطعيم طلابها بلقاح كورونا.


جدير بالذكر على السيد رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان إنه تم البدء بحملة كبيرة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا للمساهمة فى الحد من إنتشار العدوى وأن ذلك يتم بجانب حملة التطعيمات التى كانت قد بدأت بها الجامعة فى تطعيم جميع أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة.


وصرح على السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الاتحاد يبدأ حملة التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا لطلاب القطاع الطبي الجامعة ( طب - صيدلة - تمريض)  وقد بدأ منذ يوم الأربعاء تطعيم الطلاب وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى عمليات التعقيم .


وأوضح رئيس إتحاد طلاب طلاب جامعة حلوان أنه قد تم البدء فى التطعيم لطلاب القطاع الطبي لأن هؤلاء الطلاب يتواجدون بكثرة فى المستشفيات وبذلك تكون فرصة إصابتهم بالفيروس كبيرة ولذلك كان حتميا علينا أن نبدأ التطعيم بهم فهم يعدون من خطوط الدفاع الأولى الذين تصدوا لفيروس كورونا .

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان جائحة كورونا

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