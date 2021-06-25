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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية بـ حريق ضخم وأصدرت قرارا عاجلا بضرورة إخلاء قرية سكنية من سكانها وأخلى رجال الدفاع المدني السعودي منزلا كان مجاورا لموقع حريق الذي نشب في ساحات واسعة على جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة التابعة لمنطقة عسير.


حريق ضخم في السعودية


وذكرت مصادر لـ"أخبار 24"، أن فرق الدفاع المدني أخلت سكان قرية الجرة في الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)؛ بسبب وصول النيران إلى المنازل، وذلك لتفادي حدوث اختناقات وأضرار جسدية لساكني المنطقة.
وأوضحت  أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، متواجد عبر الطيران الجوي لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق، و الاطمئنان على المواطنين.

حريق ضخم


حريق السعودية


وفى وقت سابق شب حريق ضخم في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي و مزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.

وبث الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو من الحريق .

وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفاءه.

وقالت إمارة مكة عبر صفحتها علي تويتر : يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف .. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق

وفي وقت سابق كان أندلع  حريق في محطة وقود بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني لمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل في بيان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة "إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة".
وأوضح أن سائق السيارة كان يقوم بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.
ولمزيد من التفاصيل حول إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق شاهد الفيديو التالي..



 

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