عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|الأطفال يمتنعوا عن لقاح كورونا بأمريكا.. والمتعافون يحتاجون جرعة واحدة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

نشرة المرأة والصحة 

 

سر امتناع صغار السن فى أمريكا عن أخذ لقاح كورونا
 

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انخفاض إقبال المراهقين والشباب على لقاح كورونا هذا فى نفس الوقت الذي يؤكد فيه عدد كبير من الباحثين المختصين فوائد هذا اللقاح وأنها أكبر بكثير من مخاطر الإصابة بـ التهاب القلب لدى صغار السن.

 

الجميع معرضون للخطأ .. تعرف على اتيكيت الاعتذار
 

اتيكيت الاعتذار  من الأمور التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص مما يضعهم دائما في مواقف محرجة و أحيانا تؤدي إلي إنهاء بعض العلاقات سواء على المستوي الإجتماعي أو العاطفي.

 

بالبيض.. ماسك طبيعي لعلاج اللغد
 

تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لعلاج اللغد، حيث يعد من أبرز المشكلات التي تشوه جمال المرأة وتجعلها تبدو أكبر سنا، ويعد اللغد هو تلك المنطقة السميكة الموجودة أسفل الذقن مباشرة وقبل الرقبة وتسمى أيضا الذقن المزدوج.

 

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل للأبد
 

لا يوجد شيء أكثر إثارة للاشمئزاز من العثور على الحشرات الزاحفة والصراصير في المطبخ، ولكن هل فكرت يومًا كيف تجد هذه الحشرات طريقها إلى مطبخك على الرغم من تنظيفه كل يوم، لذا فنحن بحاجة إلى معرفة الطرق للتخلص من الصراصير في المنزل للأبد.

 

مشروبات تنظيف الكلى.. التوت والليمون أبرزها
 

قال الدكتور أحمد مساعد، استشاري الباطنة و الكلى  أن  تنظيف الكلى من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص فهي تعتبر  عملية بسيطة لا تحتاج لمكونات أو وصفات معقدة، ويمكن تطبيقها من خلال  شرب الماء هو الخطوة الأولى لذلك، لكن توجد أيضا مشروبات تساعد على تنظيف الكلى بشكل أفضل لتقوم بوظائفها بشكل أفضل.

 

دراسة: الناجون من فيروس كورونا يحتاجون إلى جرعة واحدة من اللقاح للوقاية
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن متعافي فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح.

نشرة المرأة والصحة اتيكيت الاعتذار علاج اللغد الصراصير تنظيف الكلى فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. أنوع ضمور العضلات .. أسباب تراجع إصابات كورونا.. طرق علاج المسام الواسعة.. أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

نشرة المرأة| حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا.. وأطعمه غنية بالمغتسيوم تعرفى عليها

نشرة المرأة والصحة.. الأضرار الناجمة عن الاغتصاب الزوجي .. حقيقة وجود سلالة كورونا الهندية في تونس.. علاج جرثومة المعدة

نشرة المرأة والصحة.. تمارين اليوجا تساعد في تسهيل عملية الولادة.. تعرف على تجلط الشرايين المرتبط بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل بشأن المتقدمين لموسم الحج هذا العام

متجر Microsoft Store ينافس جوجل وآبل بهذه الميزات

لمحبي الهاتشباك في السعودية..أبرز 5 سيارات من هذه الفئة 2021| صور

خبير أمن معلومات: صعوبة حجب كل المواقع الإباحية بمصر

انقطاع كهرباء الاستاد.. وادي دجلة يتفوق علي أسوان 4-0 فى الشوط الأول

الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ