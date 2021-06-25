نشرة المرأة والصحة|الأطفال يمتنعوا عن لقاح كورونا بأمريكا.. والمتعافون يحتاجون جرعة واحدة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

نشرة المرأة والصحة

سر امتناع صغار السن فى أمريكا عن أخذ لقاح كورونا



تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انخفاض إقبال المراهقين والشباب على لقاح كورونا هذا فى نفس الوقت الذي يؤكد فيه عدد كبير من الباحثين المختصين فوائد هذا اللقاح وأنها أكبر بكثير من مخاطر الإصابة بـ التهاب القلب لدى صغار السن.

الجميع معرضون للخطأ .. تعرف على اتيكيت الاعتذار



اتيكيت الاعتذار من الأمور التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص مما يضعهم دائما في مواقف محرجة و أحيانا تؤدي إلي إنهاء بعض العلاقات سواء على المستوي الإجتماعي أو العاطفي.

بالبيض.. ماسك طبيعي لعلاج اللغد



تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لعلاج اللغد، حيث يعد من أبرز المشكلات التي تشوه جمال المرأة وتجعلها تبدو أكبر سنا، ويعد اللغد هو تلك المنطقة السميكة الموجودة أسفل الذقن مباشرة وقبل الرقبة وتسمى أيضا الذقن المزدوج.

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل للأبد



لا يوجد شيء أكثر إثارة للاشمئزاز من العثور على الحشرات الزاحفة والصراصير في المطبخ، ولكن هل فكرت يومًا كيف تجد هذه الحشرات طريقها إلى مطبخك على الرغم من تنظيفه كل يوم، لذا فنحن بحاجة إلى معرفة الطرق للتخلص من الصراصير في المنزل للأبد.

مشروبات تنظيف الكلى.. التوت والليمون أبرزها



قال الدكتور أحمد مساعد، استشاري الباطنة و الكلى أن تنظيف الكلى من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص فهي تعتبر عملية بسيطة لا تحتاج لمكونات أو وصفات معقدة، ويمكن تطبيقها من خلال شرب الماء هو الخطوة الأولى لذلك، لكن توجد أيضا مشروبات تساعد على تنظيف الكلى بشكل أفضل لتقوم بوظائفها بشكل أفضل.

دراسة: الناجون من فيروس كورونا يحتاجون إلى جرعة واحدة من اللقاح للوقاية



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن متعافي فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح.