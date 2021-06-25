خالد الغندور يحرز هدف التقدم للاتحاد السكندري في شباك المحلة

أحرز خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، هدف تقدم فريقه في شباك غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن خالد الغندور من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 21 من خلال استقبال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية أقصي يمين حارس غزل المحلة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. صبري رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، فوزى الحناوي ، عمار حمدي

الهجوم .. محمد الصباحى ، خالد قمر.

بينما جاء تشكيل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى .. عمرو شعبان

خط الدفاع .. هشام بلحه ، محمد فتح الله " كماتشو" ، أحمد عيد، فتحي مبروك

خط الوسط .. بسام ماهر، يحيى حامد، أحمد الشيخ، أحمد عادل

الهجوم .. إسلام فؤاد، عبده يحيى.

وحقق الاتحاد السكندري، الفوز في آخر 3 مبارياته له في الدوري الممتاز، حيث فاز على الجونة 1 -0، وأسوان 2-0، ومصر المقاصة 2 -1.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 12 بـ 31 نقطة.