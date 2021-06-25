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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الانفتاح الاقتصادي والصناعي الروسي على مصر نجاح كبير لسياسة الدولة

صدى البلد

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الانفتاح الروسي التام على مصر، والرغبة العارمة لدى القيادة الروسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر في مختلف المجالات؛ تعتبر نجاحا كبيرا للسياسة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، واستطاعت استعادة ريادة مصر وتمتين علاقاتها بالقوى الكبرى في العالم، ومنها روسيا.

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وأشار قريطم، خلال تصريحات له، اليوم، إلى ما قاله دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، من أن روسيا حريصة على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر، وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات، وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

وأفاد عضو صناعة النواب، بأن تصريحات وزير الصناعة الروسي على هامش زيارة وزيرة الصناعة، نيفين جامع لموسكو تؤكد الرغبة على تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وروسيا.

وشدد قريطم على أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، يمثل أيضا ركيزة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتوطين الصناعات الروسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

واستطرد أن “مصر وموسكو على الطريق الصحيح تماما اقتصاديًا وصناعيًا، وقبل ذلك سياسيًا، بعلاقات فريدة ومتنوعة، بين الرئيسين السيسي وبوتين”.

مصر السيسي مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب السيارات الانفتاح الروسي

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