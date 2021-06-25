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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طب الأزهر تنظم لقاء علميا عن الجديد في الطوارئ والحالات الحرجة

خلال اللقاء العلمي
خلال اللقاء العلمي

شهد مستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة اللقاء العلمي الأول الذي ينظمه قسم  طب الطوارئ والحالات الحرجة  تحت عنوان "الإصابات تقييمها وعلاجها". 


وافتتح اللقاء العلمي الأول الدكتور خيري عبدالحميد وكيل كلية طب البنين جامعة  الأزهر بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور أحمد سليم  عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور مصطفى أبوالعينين رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور محسن محرز رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في كل من كليتي طب بنين الأزهر وطب بنات الأزهر بالقاهرة  والهيئة المعاونة والنواب والمعيدين بأقسام طب الطوارئ والحالات الحرجة  والتخدير والرعاية المركزة. وأطباء وزارة الصحة. 


وتم خلال اليوم العلمي لقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة مناقشة العديد من الموضوعات والتي تناولت جميع الإصابات بالجسم مثل إصابات الرأس مخاطرها وعلاجها 


إصابات البطن والصدر وكيفية تقييم وعلاج الإصابات المتعددة 
 

قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة برئاسة الدكتور مصطفى أبو العينين رئيس القسم يعد  من الأقسام الوليدة والتي أنشئت حديثاً بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ويقوم بدور كبير في مجال التعليم الطبي المستمر، وتدريب وتأهيل شباب الأطباء بجميع كليات الطب  حول الجديد والحديث في مجالات طب الطوارئ والحالات الحرجه. 
 

كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء،. إضافة إلى حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.

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الأزهر جامعة الأزهر أعضاء هيئة التدريس كلية الطب طب الأزهر

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