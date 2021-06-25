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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

8 مناظر و3 صور.. 5 مشاهد من كليب تامر حسني الجديد "افتح قلبك"

تامر حسني
تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، كليبه الجديد الذي يحمل اسم افتح قلبك، عبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا، تمهيدًا لطرح الكليب عبر موقع الفيديوهات يويتوب قريبًا، وهو الكليب الذي يروج لإحدى شركات الإتصالات المحمولة، وإحدى شركات المياه الغازية. 

وظهر تامر حسني في الكليب بشكل مختلف، ونرصد فيما يلي مشاهد من كليب افتح قلبك الجديد: 

  1. اعتمد تامر حسني في كليب افتح قلبك على الأجواء الصيفية، للتعبير عن الفترة التي يتم طرح الكليب فيها، إذ تم التصوير على أحد الشواطئ بمصاحبة عدد من الراقصين والراقصات.
  2. ظهر تامر حسني في الكليب بـ 8 مناظر «لوك» مختلفة في الكليب، معتمدًا على التغيير في الملابس من خلال مشاهد الكليب.
  3. اعتمد مخرج الكليب، على الخدع التصويرية في عدد من المشاهد من أبرزها المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني بـ 3 صور مختلفة.
  4. تميز كليب افتح قلبك لـ تامر حسني بـ الإيقاع السريع للصورة لتتماشى مع كلمات وريتم الأغنية.
  5. تنوعت أوقات تصوير الكليب بين الصباح والغروب والمساء، وميزت الأخيرة بأجواء السهر الصيفية على الشواطئ الساحلية.
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كليب افتح قلبك

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح كليب أغنية "افتح قلبك" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تامر حسني معلنًا قرب طرح الكليب حيث قال "انتظروا كليب (( افتح قلبك )) خلال أيام إن شاء الله كلمات منه القيعي الحان إيهاب عبد الواحد توزيع علي فتح الله تسجيل م/ هيثم راضي".

 

أغنية مش تمثال

ويستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية بعنوان “مش تمثال” من فيلمه الجديد “مش انا”، وذلك يوم 23 يونيو، أغنية “مش تمثال” كلمات الشاعر: محمد القاياتي، والحان: محمد حمزة، وتوزيع: أمين نبيل.

 

برومو فيلم مش انا

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرومو تم طرحة عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل .

وكان الفنان تامر حسني شوق جمهوره لفيلمه الجديد “مش انا "، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

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تامر حسني أغنية الفنان أغاني كليب كليب افتح قلبك إفتح قلبك

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