نائب رئيس حزب مستقبل وطن يطالب الصحة بإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان بقنا

تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بطلب إلي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن الموافقة علي إنشاء مستشفي نفسي وعصبي وعلاج الإدمان بمحافظة قنا.



وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن في الطلب المقدم، إلى أن هذه المشكلة يعاني منها أهالي محافظة قنا، وخصوصًا مع ارتفاع التكاليف الفلكية للمراكز الخاصة، وهو ما يضع عبئًا على أهالي المحافظة.

كما طالب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بإضافة 10 حضانات تنفس صناعي بمستشفي قنا العام، وخاصةً مع وجود نقص في حضانات التنفس الصناعي.

وثمن زعيم الأغلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي تخطوها الدولة لتحسين منظومة الصحة بالشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة، لافتًا إلى المنظومة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتتماشى مع تطلعات المصريين.