محمد العزايزي عن تجسيد دور الإرهابي أبو عبيدة: مريض نفسيا

الاختيار 2

روى الفنان محمد العزايزي، كواليس تجسيده لشخصية الإرهابي أبو عبيدة في مسلسل الاختيار2، موضحا أنه أول مرة يجسد شخصية إرهابي في عمل فني.

وأضاف العزايزي خلال برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، عن تجسيد شخصية “أبو عبيدة الإرهابى” قائلا: "من وجهة نظري مفيش إنسان شرير بيتولد من بطن أمه شرير وكل نفس بشرية فيها الخير وفيها الشر، والإنسان نفسه أما بيقاوم الشر، أو ينمى الخير أو العكس".

وأوضح محمد العزايزى أنه يرى أن الإرهابي شخصية مريضة نفسيا، منوهاً بأنه كان يريد أن يعرف شخصية الإرهابي أكثر فاستعان بقراءة كتب مثل " الانضمام لـ داعش" وإدارة التوحش " للمؤلف الكتاب "أبو بكر ناجي".

وتابع محمد العزايزى، أنه لجأ للإنترنت لمعرفة منهج داعش.

ولفت محمد العزايزى إلى أنه قرأ كتاب للشيخ أسامة الأزهري الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، ووصفه بأنه كتاب عبقري.

وأشار العزايزى إلى، أن إلى تم تصوير 4 عمليات إرهابية فقط قام بها أبو عبيدة الإرهابي في مسلسل " الأختيار" لكن أبو عبيدة الحقيقي نفذ 51 عملية إرهابية.



وكان محمد العزايزي، قال إن الممثل يجب عليه أن يصدق ما يقدمه، لكي يصدقه الجمهور، مضيفًا أن دوره في مسلسل الاختيار 2 كان يجسد شخصية "أبو عبيدة" الذي يعتقد الفكر الجهادي، خاصة بعد فض رابعة.

وتابع "العزيزي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هذا الشخص قام بالسفر إلى سيناء، وبعد ذلك ذهب إلى سوريا للتدريب على إعداد المتفجرات، وبعد ذلك عادت مرة أخرى لمصر لممارسة أنشطته الإرهابية من خلال إنشاء فرع لبيت المقدس في القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن "أبو عبيدة" كان قيادي تنظيم بخطط لإنشاء العمليات الإرهابية، ولم ينفذ أي عملية إرهابية بيده، معقبًا: " في قضية استشهاد المقدم محمد مبروك ، حصل أبو عبيدة على أوامر بقتله".

وأكد الفنان محمد العزايزي أن “أبو عبيدة” كان يريد سقوط الدولة لكي تقام الجماعات التكفيرية والإرهابية، مشيرًا إلى أنه بسبب تجسيد دور الإرهابي "أبو عبيدة" تم طرده من أحد المقاهي في القاهرة.