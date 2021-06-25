عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مخبأة في كيس شاي.. جمارك مطار القاهرة تضبط حشيش بحوزة راكب

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب في مطار القاهرة، القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من تنزانيا اشتبه أحمد سيد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية من خلال جمارك مطار القاهرة، أجاب بالنفى .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك في مطار القاهرة، قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم فتبين وجود 13 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 80 جرام مخبأة فى كيس الشاى داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة في مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 91 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

dc833e27-ce3e-4da9-a161-915fc0cd4220
dc833e27-ce3e-4da9-a161-915fc0cd4220
98c2f68e-0eff-4a9a-9701-428333609906
98c2f68e-0eff-4a9a-9701-428333609906
fa3ac316-205c-4feb-9a79-21cff5e0bff6
fa3ac316-205c-4feb-9a79-21cff5e0bff6
f2fbd286-0339-42b1-bf52-fa60dc0a53bd
f2fbd286-0339-42b1-bf52-fa60dc0a53bd
f20f582a-c789-46f1-86b5-1a15b361be5f
f20f582a-c789-46f1-86b5-1a15b361be5f
مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل بشأن المتقدمين لموسم الحج هذا العام

متجر Microsoft Store ينافس جوجل وآبل بهذه الميزات

لمحبي الهاتشباك في السعودية..أبرز 5 سيارات من هذه الفئة 2021| صور

خبير أمن معلومات: صعوبة حجب كل المواقع الإباحية بمصر

انقطاع كهرباء الاستاد.. وادي دجلة يتفوق علي أسوان 4-0 فى الشوط الأول

الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ