مخبأة في كيس شاي.. جمارك مطار القاهرة تضبط حشيش بحوزة راكب

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب في مطار القاهرة، القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من تنزانيا اشتبه أحمد سيد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية من خلال جمارك مطار القاهرة، أجاب بالنفى .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك في مطار القاهرة، قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم فتبين وجود 13 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 80 جرام مخبأة فى كيس الشاى داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة في مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 91 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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