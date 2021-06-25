عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انقطاع الكهرباء عن مباراة وادي دجلة وأسوان

أسوان ووادي دجلة
أسوان ووادي دجلة

انقطع التيار الكهربائي عن مباراة أسوان ووادي دجلة المقامة حاليا علي ملعب أسوان فى الجولة الـ27 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وتقدم وادي دجلة علي أسوان بهدفين دون رد ، عن طريق  محمد رضا بوبو “هدفين” فى الدقيقة 2 - 11 ، من عمر الشوط الاول .

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه عبد العال، لتحقيق الفوز على وادي دجلة في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن منطقة الخطر، وتعزيز حظوظه في البقاء، في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل.

 

وخسر فريق أسوان آخر مباراتين في مسابقة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري 2 -0، والزمالك 3 -0.

 

على الجانب الآخر يطمح وادي دجلة في اقتناص الثلاث نقاط من أسوان، لتقليص فارق النقاط مع زهرة الجنوب، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الممتاز.

 

وفشل وادي دجلة في تحقيق الفوز آخر 7 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بتعادل أسوان مع وادي دجلة، بدون أهداف.

 

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط، عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 16.

أسوان ووادي دجلة الدوري المصري محمد رضا بوبو

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل بشأن المتقدمين لموسم الحج هذا العام

متجر Microsoft Store ينافس جوجل وآبل بهذه الميزات

لمحبي الهاتشباك في السعودية..أبرز 5 سيارات من هذه الفئة 2021| صور

خبير أمن معلومات: صعوبة حجب كل المواقع الإباحية بمصر

انقطاع كهرباء الاستاد.. وادي دجلة يتفوق علي أسوان 4-0 فى الشوط الأول

الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ