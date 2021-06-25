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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محاضرة لـ موسيماني وعبدالحفيظ مع لاعبي الأهلي بالسلام قبل مواجهة الترجي ..شاهد

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد باستاد السلام.

 

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على عقد محاضرة عاصفة مع لاعبيه علي ملعب السلام بهدف تحفيزهم قبل المواجهة الصعبة.

 

ويخوض الأهلي مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت، مرتديا زيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي الزي الثاني وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

 

وحضر الاجتماع الفني، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي، ورأفت إبراهيم ووائل محمد ومحمد أسامة إداريو الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم، وحضر من الترجي رياض بن نور مدير الكرة، ودريدي خميس إداري، ومعز بوراوي، ممثل اتحاد الكرة التونسية وطاقم التحكيم، ومصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف».

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق الترجي الزي الثاني المكون من الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل موعد المباراة بساعة ونصف.

 

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة الترجي التي تقام في القاهرة.

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الأهلى الترجي الرياضي دوري ابطال افريقيا موسيمانى عبدالحفيظ

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