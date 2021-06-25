بفستان أسود أنيق.. ريا أبي راشد تستعيد ذكرياتها مع مهرجان كان

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة وهي تستعيد إطلالتها في مهرجان كان، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها من خلال التعليقات.

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد



ظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستان كب طويل باللون الأسود بقصة مميزة من الأكتاف، واختارت حقيبة صغيرة باللون الأسود والأبيض بتصميم التايجر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.





وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والكحل الأسود الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر الناري للشفاه.



وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اخترت كولية باللون الفضي وقرطين من نفس الشكل مع ساعة فضية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وبسيطة للغاية.

حياة ريا أبي راشد الأسرية



ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.



وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.



وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..