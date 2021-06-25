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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك في السعودية..أبرز 5 سيارات من هذه الفئة 2021| صور

لمحبي الهاتشباك في
لمحبي الهاتشباك في السعودية .. ابرز 5 سيارات من هذه الفئة

حققت فئة الهاتشباك جماهيرية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى هيكليها الصغير نسبيًا، و امكانياتها الداخلية و الخارجية، و التي تقدم بحسب التصميم الخاص بكل صانع، بل استطاعت هذه السيارات أن تنافس بقوة وسط فئة الشباب، لتمتعها بالعديد من المقاومات.

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أقوى 5 سيارات للدفع الرباعي موديلات 2021 في السعودية.. صور

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أقوي 5 سيارات SUV داخل السعودية لـ موديلات 2021.. أسعار ومواصفات وصور

و يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع، ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021 داخل السوق السعودي.

 – الفا روميو جوليتا موديل 2021 

 

حصلت السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما تجتوي السيارة على محرك بسعة 1800 سي سي، بقوة 235 حصان، و 340 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 6 ثوان فقط.

 

و يبلغ سعر السيارة الفا روميو جوليتا موديل 2021 في السعودية بقيمة 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SUPER 2021  محرك 1400 سي سي بسعر 110 الاف ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 143 الف ريال.

 – فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 

 

زودت السيارة و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك بمحرك بسعة 2000 سي سي، بقوة 211 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 238 كيلومتر في الساعة، و تنتقل أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و من خلال تلك القدرات تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن شيروكو موديل 2021 في السعودية 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TSI 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 242,550 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  STANDARD 2021محرك 2000 سي سي بسعر 242,550 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 293,700 ريال.

 – فيات 500 موديل 2021 

 

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2021 صاحبة اطلالة الهاتشباك الصغيرة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 100 حصان، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/متر، مع سرعة قصوة تصل لـ 182 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة للعجلات بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

 

أسعار فيات 500 موديل 2021 في السعودية 

 

الفئة الأولى HATCH POP موديل 2021 بسعر 70.400 ريال.

 

الفئة الثانية HATCH LOUNGE موديل 2021 بسعر 86.900 ريال.

 

الفئة الثالثة CONVERTIBLE POP موديل 2021 بسعر 94.490 ريال.

 – سوزوكي سويفت موديل 2021 

 

تتمتع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 160 كيلومتر في الساعة، حيث تنطلق من نقطة الثبات حتى تصل إلى 100 كم خلال 12.6 ثانية، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كم. 

 

و يبلغ سعر سوزوكي سويفت موديل 2021 داخل السوق السعودي : 

 

الفئة الأولى موديل 2021 GL محرك 1200 سي سي بسعر 64.034 ريال.

 

الفئة الثانية موديل 2021 GLX محرك 1200 سي سي بسعر 66.344 ريال.

 – ميني كوبر هاتش موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 136 حصان، و 219 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، بالإضافة إلى نسخة اخرى بمحرك 2000 سي سي يستطيع لأن ينتج قوة تتراوح بين 192 إلى 231 حصان، و عزم دوران من 280 إلى 350 نيوتن/متر، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون حتى تصل إلى 100 كم  خلال أفضل توقيت زمني يبلغ 6.1 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة ميني كوبر موديل 2021 في السعودية بقيمة قدرها 

 

الفئة الأولى محرك 1500 سي سي بسعر 154 ألف ريال.

 

الفئة الثانية محرك 1500 سي سي بسعر 159.500 ريال.

 

الفئة الثالثة محرك 2000 سي سي بسعر 181.500 ريال.

 

الفئة الرابعة محرك 2000 سي سي بسعر 192.500 ريال.

الهاتشباك رقم ا قياسي ا السيارة أوتوماتيك موديلات 2021

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