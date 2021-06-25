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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخها.. علا الفارس بإطلالة ناعمة على إنستجرام

علا الفارس
علا الفارس

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صور جديدة من مطبخها ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

ارتدت علا الفارس قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة وعليه بنطال باللون الأسود هاي وسط وبقصة مميزة من الأسفل، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها ويبرز من أناقتها.


وتركت  علا الفارس خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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واكتفت علا الفارس، بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود الآي شادو الناعم؛ لتبرز جمال عينيها.
 

ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الأكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين وساعة يد باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.
 

حياة علا الفارس

 

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

 

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