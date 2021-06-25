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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قراء الفاتحة

تفاصيل المران الختامي للأهلي قبل مباراة الترجي.. صور

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي، بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد على ملعب الأهلي we السلام.

بدأ لاعبو الأهلي المران الختامي بقراءة الفاتحة قبل خوض التدريبات البدنية المتنوعة بالكرة، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق.

وشهد مران الأهلي قيام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين، للتأكيد على العديد من النقاط المهمة قبل مواجهة الترجي.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية والفنية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

واختتم موسيماني فقرات مران الأهلي بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس وتركيز من الجميع.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وصعبة مساء غد السبت، أمام فريق الترجي التونسي، على استاد الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة المباراة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

واختتم الفريق  تدريباته إستعداداً لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد بإستاد السلام.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي عقد محاضرة عاصفه مع لاعبيه علي ملعب السلام بهدف تحفيزهم قبل المواجهة الصهبة.

ويخوض الأهلي مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت، مرتديا زيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي الزي الثاني وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وحضر الاجتماع الفني، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي، ورأفت إبراهيم ووائل محمد ومحمد أسامة إداريو الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم، وحضر من الترجي رياض بن نور مدير الكرة، ودريدي خميس إداري، ومعز بوراوي، ممثل اتحاد الكرة التونسية وطاقم التحكيم، ومصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق الترجي الزي الثاني المكون من الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل موعد المباراة بساعة ونصف.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة الترجي التي تقام في القاهرة.

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الترجي التونسي بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا سيد عبدالحفيظ سمير عدلي

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