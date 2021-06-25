توقعات إيجابية.. سعيد الفقي: تفاؤل بحديث رئيس الوزراء عن البورصة

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي وأغلق عند مستوى 10278 نقطة بعد اقترابه من مستوى المقاومة المهم عند مستوى 10400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.

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أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع



وأضاف سعيد الفقي أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد من مستوى الدعم عند 9800 نقطة مع بداية الأسبوع واستمر الصعود خلال الأسبوع حتى مستوى 10311 نقطة فمن الطبيعي حدوث جني أرباح نسبي في هذه المناطق حتى مستوى 10100 نقطة والمتوقع عودة الصعود منه بشكل أقوى خلال جلسات الأسبوع القادم حيث إن الإشارات على المؤشرات بشكل عام إيجابية ومتماسكة.



وتوقع سعيد الفقي، خبير أسواق المال مع بداية الأسبوع هدوء نسبي ثم إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق استعدادا لتخطي مستوى 10400 نقطة خلال الأسبوع حيث أن صعود هذا الأسبوع من مناطق الدعم أعطى حالة من الثقة والاستقرار لدي المستثمرين خلال الفترة القادمة.



وأشار سعيد الفقي، خبير أسواق المال إلى تصريحات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاربعاء الماضي 23/6 بأن الدولة لن تبخل بأي جهد للنهوض بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة والتوقع بطروحات جديدة خلال النصف الثاني من هذا العام لذلك نتوقع أن يختلف أداء البوصة المصرية خلال النصف الثاني من هذا العام عن سابقه وأن يكون الأداء إيحابيا بشكل عام.



أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال سعيد الفقي: أداؤه مازال عكس المؤشر الرئيسي حيث وصل لقمم تاريخية وقت انخفاض المؤشر الرئيسي والان مع عودة صعود المؤشر الرئيس ينخفض المؤشر السبعيني حيث أغلق عند مستوى 2328 نقطة ولديه دعما قويا عند مستوى 2272 نقطة ونتوقع أن تعوقه عن الانخفاض ولديه مستوى مقاومة مهم عند مستوى 2435 نقطة والمتوقع استهداف هذا المستوى خلال الفترة القادمة.

ارتفعت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بتنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 651.5 مليار جنيه مقابل 633.1 مليار جنيه أول الأسبوع.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10278 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 4.19.% بينما سجل مؤشر

EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.36% مغلقا الفترة عند 2328 نقطة, بينما سجل مؤشر S&p انخفاضا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1772 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.68%مغلقا عند 12877 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.18%مغلقا الفترة عند 3296 نقطة.

27.6 مليار جنيه قيمة تداول الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.