انقطاع كهرباء الاستاد.. وادي دجلة يتفوق علي أسوان 4-1 فى الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول، بتقدم وادي دجلة علي أسوان ب4 أهداف لهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أسوان فى الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف وادي دجلة في الدقيقة 2-11-34 عن طريق محمد رضا بوبو “هدفين” وأحمد سعيد محمد من ضربة جزاء.

وانقطع الطيار الكهربائي عن مباراة أسوان ووادي دجلة مما أدي توقف المباراة لحين إصلاح العطل الكهربائي.

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه عبد العال، لتحقيق الفوز على وادي دجلة في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن منطقة الخطر، وتعزيز حظوظه في البقاء، في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل.

وخسر فريق أسوان آخر مباراتين في مسابقة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري 2 -0، والزمالك 3 -0.

على الجانب الآخر يطمح وادي دجلة في اقتناص الثلاث نقاط من أسوان، لتقليص فارق النقاط مع زهرة الجنوب، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الممتاز.

وفشل وادي دجلة في تحقيق الفوز آخر 7 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بتعادل أسوان مع وادي دجلة، بدون أهداف.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط، عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 16.