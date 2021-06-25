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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

قريبا .. ماجد المهندس يستعد لطرح كليب نصاب

ماجد المهندس
ماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد بعنوان «نصاب» ، إذ روجت للكليب عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، مؤكدة على طرحه قريبًا، ولم تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم. 

أغنية نصاب

من جهة أخرى، طرح ماجد المهندس مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "نصاب" عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

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حفلات الرياض.. نجوى كرم تدعو جمهورها لحفلها مع ماجد المهندس

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بعنوان « نصاب » .. ماجد المهندس يستعد لطرح أجدد كليباته

أخر حفلات ماجد المهندس 

كان ماجد المهندس أحيى حفل غنائي ساهر له يوم 11 يونيو الجاري مع الفنانة نجوى كرم، قي العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

 

أخر أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

نصاب أغنية اغنية نصاب كليب كليب نصاب الفنان ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس

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