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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تستعد لأغنية جديدة .. تفاصيل

نجوى كرم
نجوى كرم

نشر الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​ فيديو من داخل تواجده بالإستديو في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وأشعل فيديو نبيل الخوري حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.

وتستمر نجوى كرم مع نبيل الخوري في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها والتي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.
 

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شاهد.. نجوى كرم وماجد المهندس يشعلان حفل العاصمة السعودية الرياض

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شاهد الاستعدادات النهائية لحفل نجوى كرم وماجد المهندس بالرياض.. الليلة

نجوى كرم تهنئ الجمهور بعيد الأب :


يذكر أن نجوى كرم هنّأت الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب في حياة أولاده.

وكتبت نجوى :"البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وأكّدوا مدى تأثير الأغنية عليهم منذ طرحها حتّى الآن.

تألق النجمان نجوى كرم وماجد المهندس، في حفلهما الساهر أمس الجمعة 11 يونيو، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور جماهيري كبير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. 

 

بدأت نجوى كرم الحفل، وكان في استقبالها سالم الهندي (المدير التنفيذي لشركة روتانا المنظمة للحفل)، وقدمت باقة من أروع أغانيها، من بينها: «كتير حلو، حظي حلو، ملعون أبو العشق»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، أظهرت فيه كواليس الاستعدادات النهائية لحفل النجمين نجوى كرم وماجد المهندس، المرتقب بالعاصمة السعودية الرياض. 

 

أظهر الفيديو لقطات من مسرح الحفل بأحد فنادق الرياض، واستعدادات الفرقة الموسيقية لاستقبال ماجد المهندس ونجوى كرم، المنتظر ان يصعدان لمسرح الحفل.

 

كان أخر أعمال الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم، هي أغنية "زايد مجدها"، والتي أهدتها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

 

أغنية جديدة تتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، حيث فاجأت بها جمهورها الإماراتي علي شكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب،  وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو. 

نجوى كرم ​نبيل الخوري معذور قلبي شمس الأغنية اللبنانية روتانا

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