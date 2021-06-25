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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق المثليين

بايدن يعين مبعوثة
بايدن يعين مبعوثة خاصة لحقوق المثليين

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، جيسيكا ستيرن، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز حقوق مجتمع المثليين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبعوثة الأمريكية ستلعب دورا حيويا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمثليين والمتحولين جنسيا في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقدم بايدن المبعوثة الجديدة في البيت الأبيض، ليحدد  فيها جدول أعمال إدارتها لتعزيز حقوق المثليين في الولايات المتحدة.

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وبحسب البيت الأبيض، سيندد بايدن في تصريحاته بالتشريعات المناهضة لمجتمع المثليين معتبرا أنها "غير أمريكية".

وتشغل جيسيكا ستيرن في الوقت الحالي منصب المدير التنفيذي في منظمة "آوترايت أكشن إنترناشونال"، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين.

ومن المقرر أن تكون ستيرن هي ثاني شخص يتولى منصب مبوثة خاصة لتعزيز حقوق المثليين في وزارة الخارجية الأمريكية.

كان منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز حقوق مجتمع المثليين ظل شاغرا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وستنفذ جيسيكا ستيرن مذكرة رئاسية وقعها بايدن في وقت سابق من هذا العام، بشأن حماية حقوق مجتمع المثليين حول العالم  وضمان أن الدبلوماسية الأمريكية والمساعدات الخارجية تعزز وتحمي حقوق الإنسان الخاصة بأفراد مجتمع المثليين، بحسب البيت الأبيض.

بايدن المثليين جيسيكا ستيرن الخارجية الأمريكية البيت الأبيض

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