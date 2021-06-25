خبير تربوي: الامتحان التجريبي ينهي مخاوف الثانوية العامة

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرص كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام لديها الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحاته لصدي البلد إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، هو عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت و البابل شيت.

وأوضح الدكتور تامر إن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الي الامتحان التجريبي بالإضافة إلى تعويد الطلاب على شكل الامتحانات وعلي اجواء الامتحانات

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه ،منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

وأكد الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ان تنسيق جامعات لم يتوقعه احد مثل باقي الأعوام الماضية كان يختلف من عام لآخر .

الجدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 سيؤدون اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 امتحانات الثانوية العامة التجريبية في الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة، والجغرافيا لطلاب الأدبي.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة في المواد المذكورة سيخوضها طلاب الثانوية العامة في المنازل وليس المدارس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية واجاباتها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي :

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ، موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها