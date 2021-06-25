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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميزة جديدة لوسائل أمان ستروين C اليزيه موديل2021.. تفاصيل

ميزة جديدة لوسائل
ميزة جديدة لوسائل أمان ستروين C اليزيه موديل2021 .. تفاصيل

كشفت شركة ستروين الفرنسية في مصر، عن إضافة خاصية جديدة تتعلق بوسائل الأمن والسلامة إلى النسخة سيتروين C اليزيه موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، والتقنية الجديدة هي برنامج الثبات الإلكتروني ESP لينضم إلى حزمة الأمان والسلامة، بجانب القدرات القياسية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، والوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب بعض الترقيات الخاصة بالفئة عالية التجهيز مثل مثبت السرعة و مستشعرات الركن المدعومة بكاميرا خلفية، والتي تساعد على سهولة عملية الاصطفاف. 

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مواصفات و أسعار ستروين C5 اير كروس موديل 2021 في مصر| صور

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أسعار ومواصفات ستروين C3 إيركروس موديل 2021| صور

القياسات الهيكلية للسيارة ستروين C اليزيه موديل2021

 

تأتي النسخة ستروين C اليزيه موديل2021 بنسبة طول بلغت 4445 مم، و بعرض 1953 مم، مع ارتفاع يبلغ 1474 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بينما  ترتكز على جنوط معدنية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية و شرائط ضوئية أعلى مصابيح الضباب الدائرية، و التي تقع على جانبي الصادم الأمامي.

مواصفات السيارة ستروين C اليزيه موديل 2021

 

تحتوي السيارة ستروين C اليزيه موديل2021 على 4 مكبرات صوتية، و نظام ترفيهي من راديو و بلوتوث و USB، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة مع الفئة عالية التجهيز، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، و مرايات جانبية كهربائية، و قفل مركزي للأبواب الـ 4 و نوافذ كهربائية، و فرش جلد.

التجهيزات الفني لـ ستروين C اليزيه موديل2021

 

تستمد السيارة ستروين C اليزيه موديل2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 10.8 ثانية، بفضل تمتعها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، و تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة ستروين C اليزيه موديل 2021

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 234,900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  EXCLUSIVE PLUS 2021محرك 1600 سي سي بسعر 263,900 جنيه.

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