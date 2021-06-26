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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تقرير حول استضافة اجتماع منظمة للمترولوجيا.. وبدء ثانوي تمريض مطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول استضافة المعهد القومي للمعايرة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET وذلك خلال الفترة من 21-22 يونيو الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

 

تربية عين شمس: نلتزم بالإجراءات.. ولم نحدد موعد امتحانات الأعذار الطبية
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي مؤكدا ان نسبة الحضور كبيرة مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات .

 

 

جامعة بنى سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات

استضافت جامعة بنى سويف ، اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية للدراجات “عموم رجال”، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للدراجات، بمشاركة أندية “بني سويف الرياضي، قارون الرياضي بالفيوم، المؤسسة العسكرية بالمنيا، استاد المنصورة الرياضي، الشباب الرياضي ببني سويف، معلمين بني سويف، المؤسسة العسكرية بالسويس، النصر الجمهوري”.


 

الكاتب والمؤرخ طارق منصور يفوز بجائزة جامعة عين شمس التقديرية
أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، عن فوز الكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور بجائزتها التقديرية في العلوم التربوية تقديرًا لرحلة عطائه في المجال العلمي والبحثي وخدمة المجتمع والبيئة.

 

 

فتح باب التظلمات للصف الثالث الثانوي تمريض بمطروح
أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تقرر فتح باب التظلمات بالنسبة للصف الثالث الثانوي للتمريض اعتبارا من أمس الخميس 24/6 وحتى يوم الخميس 1/7.

 

رئيس جامعة الدلتا: منع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب أثناء الامتحانات
تفقد الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة رافقه الدكتور محمود سالم عميد الكلية.

 

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