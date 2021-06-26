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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ملوك".. حكاية أصغر طفلة أسوانية تبدع بمسابقة الثقافة الدينية.. فيديو

ملوك أصغر طفلة أسوانية
" ملوك" أصغر طفلة أسوانية تحصد المركز العاشر جمهورياً

" التسلح بالعلم والتفوق والإلمام بالثقافة العامة " شعار دائماً يرفعه أبناء أسوان بمختلف أعمارهم السنية ليكون نماذج مشرفة لأسرهم ومحافظتهم ووطنهم .

وللحديث باستفاضة عن تحقيق هذا الجانب بشكل واقعى نلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أصغر طفلة أسوانية شاركت في مسابقة (الثقافية البحثية الدينية الكبرى) للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وهى التلميذة " ملوك صلاح أحمد مدنى " بالصف الرابع الإبتدائي بمدرسة العوضلاب الإبتدائية أيضًا التابعة لإدارة إدفو التعليمية والتي فازت بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بهذه المسابقة.

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وللتعرف أكثر عن هذا النجاح الذى حققته " ملوك صلاح " فقد أشارت في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أنها كانت أصغر متسابقة ، ولكنها استطاعت ان تحقق هذا المركز المتقدم رغم كثرة المتسابقين والذين وصلوا لنحو 30 ألف متسابق، لافته بأن مدرستها أعلنت عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لمن يرغب في المشاركة بها، وقد شاركت ببحثها عن " الأدب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم".

 

وأضافت " ملوك صلاح " بلباقة الحديث في دقتها وإتقانها للتعبير عن فرحتها بالنجاح رغم صغر سنها ، بأنها شاركت أيضاً في نفس المسابقة العام الماضى وأستطاعت أن تحقق المركز السابع على مستوى الجمهورية ، وأنها ستشارك في المسابقات القادمة للحصول على مراكز متقدمة جديدة ، لكى تشرف والدها ووالدتها ومحافظتها ، ويفتخروا بها لأنها تساهم بشكل مباشر في رفع أسم أسوان محافظتها عالياً بين محافظات الجمهورية ، لتكون بذلك نموذجاً مشرفاً يحتذى به بين جيلها من الأطفال والشباب والفتيات .

وأكدت " الطفلة ملوك " على أن الفضل في نجاحها وتحقيقها للمراكز المتقدمة ونجاحها وتفوقها يرجع ويعود لوالدها ووالدتها لما يبذلونه معها من جهد للوصول إلى هذا التفوق وهذا النجاح ، ولذلك فإنها تهدى جائزتها وفوزها لهم ، لأنهم كانوا عينها ويدها التي ساعدت في كتابة البحث بأسلوب مثالي وجيد ساهم في فوزها .

وأضافت " الطفلة الأسوانية " بأن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف قام بتكريمها بمناسبة حصولها على المركز العاشر في المسابقة الثقافية البحثية الدينية الكبرى ، كما قام أيضاً الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتكريمها ، وهى لديها مجموعة من الكتب وشهادات التقدير تقديراً لهذا الفوز .

أما " صلاح أحمد " والدة الطفلة " ملوك " فقد أكد على فخره واعتزازه بابنته التي دائماً تشرف أسرتها ومحافظتها ، فهم من أبناء قرية العوضلاب بمركز إدفو، وقد شاركت أبنته في المسابقة التي نظمتها وزارة الأوقاف بالإشتراك مع وزارة التربية والتعليم حيث سعدنا بذلك كثيراً .

وقدم والد ملوك شكره لكل من ساهم في فوز أبنته بالمركز العاشر هذه المسابقة ، وبالأخص والدتها التي بذلت جهداً كبيراً وطيباً مع ملوك لتصل لهذا المستوى من التفوق والنجاح .

وكان قد تقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية لأبنه التلميذ أحمد سامي محمد رمضان بمدرسة عزبة المصري الإبتدائية القديمة بإدارة إدفو التعليمية، لفوزه بالمركز السادس على مستوى الجمهورية فى المسابقة (الثقافية البحثية الدينية الكبرى) للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وكذلك لأبنته التلميذة ملوك صلاح أحمد مدني بمدرسة العوضلاب الإبتدائية أيضًا التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزها بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بذات المسابقة.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة أيضاً لحسين محمد حسين موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك لإدارة إدفو التعليمية وجميع العاملين بها.

جدير باذكر أن هذه المسابقة يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، وبلغ إجمالى المتسابقين فى هذه المسابقة بمختلف فئاتها ومستوياتها 29 ألفا و461 متسابقا ومتسابقة.

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