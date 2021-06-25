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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم باقتراح لإطلاق اسم "إيفلين بوريه" على أحد ميادين الفيوم

النائبة أميرة صابر،
النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لإطلاق اسم الراحلة ايفلين بوريه علي أحد الميادين الرئيسية بمدينة الفيوم، لافتة إلي أن بوريه قدمت مثلاً عظيماً لما يمكن أن يصنعه الانسان الفنان المعطاء في محيطه.

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وأشارت الناىبة أميرة صابر، فى طلب الإحاطة المقدم منها، إلي أن أيفلين بوريه حولت الفيوم عامة وقرية تونس خاصة لمقصد سياحي عالمي، موضحة امتداد أثرها للكثير من الأدباء والفنانين والأجيال التي اعتادت أرواحهم الجمال وقدروا الطبيعة.

ووجهت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكرا لروح السيدة بوريه ولكل فاعل في المجتمع المدني قادر علي إحداث أثر يدوم طويلاً.

أميرة صابر إيفلين بوريه الفيوم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الإنسان

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