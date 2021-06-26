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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 17 عاما.. الفيوم تنجح في تحويل القمامة إلى سماد عضوي.. فيديو

المسئولون عن المصنع
المسئولون عن المصنع أثناء تفقد العمل

نجحت محافظة الفيوم فى تدوير القمامة الخاصة بها، وتحويلها إلى سماد عضوي بعد أن كان يتم دفنها فى المدافن الصحية بصحراء الفيوم، وذلك من خلال تشغيل مصنع تدوير القمامة  بقرية العدوة بمركز الفيوم بعد تأهيله، بعد أن كان متعثرا ومتوقفا عن العمل منذ عام 2004.

يقول  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مصنع العدوة لتدوير القمامة بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، يأتى على مساحة 35 ألف متر مربع، وتكلفت أعمال التطوير به 6 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل شملت التأهيل المدنى من مبانى وقواعد خرسانية ومحطات تجميع القمامة وأماكن الفرز، بجانب التأهيل الميكانيكى لحجرة التشغيل، ومعدات الفرز، وماكينات التشغيل، وأجهزة التحكم والفرم، وصيانة الكهرباء.

وأشار محافظ الفيوم  إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى التعاون والوقوف بجانب المجتهدين من أصحاب الأفكار الواعدة، للارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد والأسرة، من خلال الاستثمار فى شتى المجالات بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والاستمرارية فى العمل بروح الفريق الواحد.

وطالب المحافظ، بالتوسع فى بإنشاء أكثر من خط لتدوير القمامة لتوفير البيئة النظيفة والتخلص الآمن من القمامة، فضلاً عن الاستفادة منها من خلال عمليات التدوير، مشددًا على توفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم، لافتاً إلى أهمية الجمع المنزلى للقمامة من خلال وضع منظومة متكاملة، مع تقسيم المناطق المزمع العمل بها إلى قطاعات لتغطيها بشكل كامل فى عمليات الجمع، بما يساعد على القضاء على ظاهرة نباشى القمامة.

ويضيف وليد أو السريع المدير التنفيذى للمصنع : أن المصنع يقوم بتدوير القمامة لتحويلها إلى سماد عضوى، ووقود بديل، فضلاً عن فرز وتجنيب الخامات المعدنية إضافة للكرتون والورق والزجاج والبلاستيك، لافتاً إلى أن القمامة تمر بثلاث مراحل داخل المصنع.

 وأضاف أن المصنع يعمل بطاقة تدوير 8 أطنان/ ساعة، أى ما يعادل تدوير 192 طناً خلال اليوم الواحد بنوبتجيات العمل الثلاثة، لافتاً إلى أن المصنع يوفر 250 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن 700 فرصة عمل غير مباشرة لأفراد جمع القمامة من المنازل، وسائقى مركبات نقل القمامة، وناقلى القمامة إلى محطات التجميع الوسيطة .لتجميع والتدوير والدفن الصحى للخامات غير المهمة.

محافظ الفيوم يكرم الدكتورة هبة عاطف مدير التأمين الصحي السابق

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الفيوم سماد عضوى تدوير القمامة مصنع تدوير القمامة العدوة

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