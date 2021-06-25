عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم.. حسام موافي يوضح أعراض الحمى الروماتيزمية

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أعراض الحمي الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم بعد الحصول على الراحة.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحمي الروماتيزمية تؤدي إلى حركات لا إرادية جراء إصابة جزء في المخ.

وأضاف حسام موافي أنه قد يظهر أسفل الجلد ما يشبه الورم في حجم حبة الحمص وهي من ضمن العلامات لتشخيص المريض المصابة بالحمي الروماتيزمية كما تظهر في الجسم بقع حمراء.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الاعتماد على معمل التحاليل في تشخيص الحالة المصابة بالحمي الروماتيزمية فالشخص المصاب يتم تشخيصه إكلينيكيا وسريريا.

تصريحات أخري
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن القلب مكون من 3 طبقات منها طبقة خارجية سميكة.

وأضاف "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التهاب المفصل نعمة للأطفال الذين يعانون مشاكل في القلب، مؤكدا أن عدد دقات القلب يصل إلى 120 ألف دقة في اليوم الواحد فقط.

وأشار حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الثابت أن هناك علاقة بين الحمى الروماتيزمية والتهاب الحلق، معقبا:" لكن محدش عارف يعنى إيه الحمى الروماتيزمية".

وأوضح الطبيب، أن الحمى الروماتيزمية تحدث للإنسان بعد شفائه من إلتهاب الحلق بـ 21 يوما.

وكشف حسام موافى، أن هناك النظرية الخاصة بالحمى الروماتيزمية المعمول بها حاليا هى، أن ميكروب فى الحلق ينتج سموما تدخل الدم وتصيب النسيج الضام وتغير تركيبه لشكل غريب لا يعرفه الجسم.

وقال موافى، إن الجهاز المناعي يهاجم النسيج الضام بعد تغيير تركيبته. 

قال موافى، أن الجهاز المناعي يهاجم النسيج الضام بعد تغيير تركيبته.


وكان قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن اكتشاف حصوات المرارة بالصدفة  يكون عن طريق عمل المريض  موجات صوتية على البطن وليس من الضروري  أن يشتكي المريض من حصوات المرارة.


وأوضح  "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،  خلال إجابته على أحد الأسئلة الواردة من أحد المواطنين ، أن أعراض حصوة المرارة تكون عن طريق المغص او الحموضة أو انتفاخ بعد الأكل  أو اصفرار فى العين وقلة الهضم  ،لافتا إلى أن الجراحة نوعين منها العاجلة تجنبأ لحدوث الزايدة والتى تظهر على هيئة ورم فى الصدر .

 

وأشار لوجود مضاعفات محتملة فى حصوات المرارة فى حال اهمال للمريض لاصابته ب المرض  ، والمرارة ليس مرض عاجل ولكن من الممكن ان تسبب انسداد فى القنوات المرارية ينتج عنها دخولها فى الدم تسبب اصفرار العين وغمقان البول .


ويذكر أن  الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  قد كشف أيضا فى تصريحات سابقة إن تجلط الدم في القدمين قضية لم تحل حتى هذه اللحظة،مضيفا:" الرقدة تسبب جلطة الرئة".إلى أن خطورة جلطة الرئة تعتمد على حجم الجلطة، موضحًا أن أخطرها تكون عند الشخص الراقد.

حسام موافي الحمى الروماتيزمية قصر العيني طب الحالات الحرجة قناة صدي البلد

ترشيحاتنا

مها أحمد : أمى فى العناية المركزة دعواتكم

زوجته صديقتي.. حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام

وادي دجلة يسحق أسوان 4-1 فى الدوري المصري

مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية استغلت نواتج اجتهاد ابن تيمية

شمال شرق العريش.. معهد الفلك يرصد هزة أرضية تضرب تركيا

بطل بـ الاختيار2: الشهيد أحمد جاد كان ملاكا ويمتلك مسجدا فى مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ