تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم.. حسام موافي يوضح أعراض الحمى الروماتيزمية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أعراض الحمي الروماتيزمية تزيد بالانفعال وتختفي بالنوم بعد الحصول على الراحة.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحمي الروماتيزمية تؤدي إلى حركات لا إرادية جراء إصابة جزء في المخ.

وأضاف حسام موافي أنه قد يظهر أسفل الجلد ما يشبه الورم في حجم حبة الحمص وهي من ضمن العلامات لتشخيص المريض المصابة بالحمي الروماتيزمية كما تظهر في الجسم بقع حمراء.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الاعتماد على معمل التحاليل في تشخيص الحالة المصابة بالحمي الروماتيزمية فالشخص المصاب يتم تشخيصه إكلينيكيا وسريريا.

تصريحات أخري

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن القلب مكون من 3 طبقات منها طبقة خارجية سميكة.

وأضاف "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التهاب المفصل نعمة للأطفال الذين يعانون مشاكل في القلب، مؤكدا أن عدد دقات القلب يصل إلى 120 ألف دقة في اليوم الواحد فقط.

وأشار حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الثابت أن هناك علاقة بين الحمى الروماتيزمية والتهاب الحلق، معقبا:" لكن محدش عارف يعنى إيه الحمى الروماتيزمية".

وأوضح الطبيب، أن الحمى الروماتيزمية تحدث للإنسان بعد شفائه من إلتهاب الحلق بـ 21 يوما.

وكشف حسام موافى، أن هناك النظرية الخاصة بالحمى الروماتيزمية المعمول بها حاليا هى، أن ميكروب فى الحلق ينتج سموما تدخل الدم وتصيب النسيج الضام وتغير تركيبه لشكل غريب لا يعرفه الجسم.

وقال موافى، إن الجهاز المناعي يهاجم النسيج الضام بعد تغيير تركيبته.

قال موافى، أن الجهاز المناعي يهاجم النسيج الضام بعد تغيير تركيبته.



وكان قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن اكتشاف حصوات المرارة بالصدفة يكون عن طريق عمل المريض موجات صوتية على البطن وليس من الضروري أن يشتكي المريض من حصوات المرارة.



وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، خلال إجابته على أحد الأسئلة الواردة من أحد المواطنين ، أن أعراض حصوة المرارة تكون عن طريق المغص او الحموضة أو انتفاخ بعد الأكل أو اصفرار فى العين وقلة الهضم ،لافتا إلى أن الجراحة نوعين منها العاجلة تجنبأ لحدوث الزايدة والتى تظهر على هيئة ورم فى الصدر .

وأشار لوجود مضاعفات محتملة فى حصوات المرارة فى حال اهمال للمريض لاصابته ب المرض ، والمرارة ليس مرض عاجل ولكن من الممكن ان تسبب انسداد فى القنوات المرارية ينتج عنها دخولها فى الدم تسبب اصفرار العين وغمقان البول .



ويذكر أن الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قد كشف أيضا فى تصريحات سابقة إن تجلط الدم في القدمين قضية لم تحل حتى هذه اللحظة،مضيفا:" الرقدة تسبب جلطة الرئة".إلى أن خطورة جلطة الرئة تعتمد على حجم الجلطة، موضحًا أن أخطرها تكون عند الشخص الراقد.