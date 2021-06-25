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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين المحامين العرب يطالب بعودة سوريا لـ الجامعة العربية

المحامين العرب
المحامين العرب

طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.

 

مجددا تأكيد الاتحاد على تضامنه مع سوريا العربية المناضلة التي تدافع عن عروبتها قولا وفعلا.
 

جاء ذلك في كلمة لـ"المكاوي" خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي يعقد بالعاصمة السورية دمشق تحت شعار "التضامن مع سوريا في مواجهة العدوان والحصار الجائر" و"لا للمبادرات .. نعم لعودة كامل الأراضي الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية"، والذي يناقش على مدى يومين آليات عمل الاتحاد وتطويرها، والتنسيق والتعاون بين النقابات العربية، ودور الاتحاد في الدفاع عن القضايا القومية، وخطة العمل المستقبلية والقضايا السياسية والتنظيمية. 


وأشار المكاوي، إلى الإنجازات السورية التاريخية لقضايا العروبة والاستقلال الوطني، قائلا "سوريا في القلب والعقل والوجدان وبقيت على العهد الوطني والقومي، وقدمت للقضايا العربية عامة وللقضية الفلسطينية خاصة، كل الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي واحتضنت ومازالت أبناء الشعب العربي الفلسطيني".  


وأضاف: ناضلت سوريا ضد الإرهاب الدولي، المدعوم من الدول المارقة على الشرعية الدولية والمدعومة من الإمبريالية والاحتلال الإسرائيلي، وجيء بالعصابات المسلحة من كل بقاع الدنيا لتنال من الأراضي السورية، فكان الجيش العربي السوري بالمرصاد، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية عبرت عن تمسك السوريين بوطنهم وقائدهم ومسيرتهم الوطنية وديمقراطيتهم، مقدما التحية من خلال أعضاء الاتحاد للرئيس بشار الأسد، معلنا الوقوف والسير معه مع أحرار العالم حتى تحقيق النصر الكامل للأمة العربية.


وأدان العدوان التركي على الأراضي السورية، مطالبا بأن يخضع هذا العدوان للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطالب بتوحد الفصائل الفلسطينية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لينعم البيت الفلسطيني بقراره الوطني، ويحرر كامل أراضيه المحتلة.

المحامين العرب المكاوي بنعيسى المكاوي العاصمة الأبدية

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