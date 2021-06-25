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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل مع المحلة 1-1 في الدوي المصري

لقاء الاتحاد السكندري
لقاء الاتحاد السكندري والمحلة

سيطر التعادل الإيجابي “1-1” على أحداث لقاء الاتحاد السكندري وغزل المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري  ، حتى تمكن خالد الغندور من إحراز الهدف الأول في الدقيقة “21” من خلال  من خلال استقبال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية أقصي يمين حارس غزل  المحلة.

 

وحاول لاعبو غزل المحلة من إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن تمكن لاعبي زعيم الثغر من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة “52” تمكن هشام عادل من إحراز هدف تعادل غزل المحلة في شباك الاتحاد السكندري  من خلال استغلال الخطأ الدفاعي لزعيم الثغر وتسجيل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وأهدر فتحي مبروك ركلة جزاء لصالح غزل المحلة بعد إعاقة من فتحي مبروك لمحاولة مرور فوزي الحناوي لتمر خارج الملعب .

الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور
 

وعاد لاعبو الاتحاد السكندري إلي فرض الهجمات من جديد من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ .

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 12 بـ 32 نقطة.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

 

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. صبري رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، فوزى الحناوي ، عمار حمدي

الهجوم .. محمد الصباحى ، خالد قمر.

 

بينما جاء تشكيل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى .. عمرو شعبان

خط الدفاع .. هشام بلحه ، محمد فتح الله " كماتشو" ، أحمد عيد، فتحي مبروك

خط الوسط .. بسام ماهر، يحيى حامد، أحمد الشيخ، أحمد عادل

الهجوم .. إسلام فؤاد، عبده يحيى.

 

وفي سياق آخر أعرب الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، عن غضبه الشديد بسبب تأخر وصول المحترفين "الجامايكي روماريو ويليامز والأوغندي إيمانويل أوكوي".

 

وعلم “صدي البلد” ان إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري قرر توقيع عقوبة مالية على فترة غياب اللاعبين بعد انتهاء الموعد المحدد لعودتهما، بالاضافة الي خصم بعض مستحقاتهما المالية.

 

ووصل الجامايكي  داميون لوي مساء أمس بعد أن شارك مع منتخب بلاده أمام سورينام.

 

كما عاد السوري عمرو الميداني بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أيضا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

 

 

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الشوط الأول .. الاتحاد السكندري يتفوق على غزل المحلة بهدف خالد الغندور

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