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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دوري القسم الثاني

الفيوم يحشد 20 لاعبا استعدادا لمواجهة سوهاج غدا

فريق نادى الفيوم
فريق نادى الفيوم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم، تدريباته اليوم الجمعة بمعسكر الأسيوطي سبورت، استعدادا للقاء سوهاج في الرابعة من عصر الغد، في إطار مباريات الأسبوع 29 بدوري القسم الثاني.

من جانبه اختار سعد فاروق، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في المعسكر وهم"  

"إسلام ريشا وشهاب الدين ومحمود الحسيني و أحمد حكيم ومحمود شمايكل وجابر جابر ومصطفي كارلوس وعمار وعلي ابو العلا وكريم الشافعي وأحمد عماد ضبش ومحمود جريشة وأحمد حسن واحمد القرموطي وأحمد صالح وعبدالله ديكا وحسين خالد واحمد بليدي وأحمد عبد الباقي وعلاء متولي وأنس شندي".

 

 

نادى الفيوم يغادر إلى أسيوط استعدادا للقاء البترول غدا

الفيوم يدخل المباراة غدا برصيد 40 نقطة في الترتيب السادس ويسعى للفوز بنقاط اللقاء أملا في الوصول للمربع الذهبي.

الفيوم دوري القسم الثاني نادي محافظة الفيوم سوهاج مباريات الأسبوع

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