الوداد يتهم كايزر تشيفز بتخريب أرضية ملعب مباراتهما في دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مسئولو كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، تعمدوا تخريب أرضية ملعبهم “ سوكر سيتي” والذي سيحتضن مباراتهم أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الوداد يحل ضيفًا على كايزر تشيفز في دوري الأبطال

ويستضيف فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في تمام السادسة مساء غدًا السبت، على ملعب “ سوكر سيتي” في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب موقع “ البطولة” المغربي، فأن مسئولو النادي الجنوب إفريقي قاموا بتخريب أرضية الملعب، للتسبب في متاعب لنادي الوداد في رحلته من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية.

وأشار الموقع أن لاعبي الفريق المغربي تفاجئوا بسوء أرضية الاستاد، وهو ما سيؤثر عليهم في فرض طريقة لعبهم في مباراة الغد.

جدير بالذكر أن نادي الوداد قد خسر في مباراة الذهاب والتي أُقيمت يوم السبت الماضي على ملعبه بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مواجهة الترجي غدًا غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدًا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها.

وأوضح: حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر غدا السبت في مباراة العودة.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة الغد، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة.

وأتم الشناوي قائلا: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا غدا نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد الشناوي أن الأهلي لم يحسم التأهل رغم نتيجة مباراة الذهاب، مشددًا على احترامه لفريق الترجي التونسي الذي يمتلك لاعبين على درجة عالية من الكفاءة ولديهم خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

واختتم كابتن الأهلي حديثه في المؤتمر الصحفي وقال: مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من نظيره في مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل.