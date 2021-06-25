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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: مباراة الترجي صعبة وهدفنا تحقيق الفوز

صدى البلد

اكد بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صعوبة مباراة الترجي غدًا في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون مفتوحة من الفريقين، وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم اليوم الجمعة: "سنخوض مباراة الترجي التونسي غدًا بمميزات قليلة، ونحن نعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يؤكد صعوبتها".

وأضاف: "سجلنا هدفًا في تونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد غدًا لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة".

وأكمل موسيماني : "المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين أتوقع ذلك. وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدًا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي نسعى إليه، وهو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا".

واستطرد: "نخوض مباراة الترجي على ملعبنا وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائمًا فى كل مبارياتنا، مع كامل الاحترام لرغبة الترجي في تحقيق أهدافه خلال لقاء الغد".

وردا على سؤال حول أفضلية امتلاك الأهلي فرصتين للتأهل، من خلال الفوز أو التعادل على عكس الترجي التونسي، قال موسيماني: "لا أحب اللعب على أكثر من احتمال، أفكر فقط في مصلحة الأهلي وتحقيق هدفي بالتأهل إلى المباراة النهائية، مع كامل احترامي لفريق الترجي ومديره الفني صاحب السيرة الذاتية المميزة في إفريقيا".

ورفض المدير الفني للأهلي موسيماني الحديث عن أي شيء يخص المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يخوض مباراة حاسمة غدًا في البطولة ويجب أن يركز جيدًا لتجاوزها.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي عامل مهم وحاسم في المباريات، لكن الفريق لم يلعب أي مباراة إفريقية بجماهير منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه يتمنى رؤيتهم في المدرجات، لأنهم اللاعب رقم ١٢ بالأهلي.

 

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