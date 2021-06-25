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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 12 مركبة مخالفة بـ مصيف بلطيم في كفر الشيخ

ضبط 12 مركبة مخالفة
ضبط 12 مركبة مخالفة بـ مصيف بلطيم في كفر الشيخ

شن مجلس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك، والدراجات النارية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، برئاسة العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع "إدارة مرور كفر الشيخ" بقيادة النقيب عبد العزيز العطار، رئيس وحدة مرور بلطيم، باستمرار الحملات المرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بعدما تعددت الشكاوى من انتشار ألتوك توك والدراجات النارية.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بـ كفر الشيخ ، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 9 مركبات توك توك، ودراجتين ناريتين، وتم التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ببلطيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

وأشار رئيس مدينة مصيف بلطيم  بـ كفر الشيخ ، إلى أن ذلك جاء في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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كفر الشيخ بلطيم مصيف بلطيم توك توك محافظ كفر الشيخ

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