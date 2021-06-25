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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات أسرية

مقتل زوج على يد زوجته فى منفلوط

صدى البلد

أقدمت سيدة على قتل زوجها في ظروف غامضة، مستخدمة سكين، بمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط. 

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كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع جريمة قتل للموطن محمود. ش.ف 59 سنة على يد زوجتة ر.ا.ق 40 سنة منفلوط بسلاح أبيض وذلك فى واقعة مقتل زوج على يد زوجته فى منفلوط  

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وأخطاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وفي سياق آخر لقي سائق دراجة هوائية مصرعه، اليوم، إثر اصطدام سيارة نقل  بدراجته على الطريق الدئري بحي غرب مدينة أسيوط.
تلقي اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط، اخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الاهالي بتصادم سيارة نقل بسائق دراجة هوائية ووقوع حالة وفاة.
وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل رقم 1657 ي ب ج، بـ "احمد.م" سائق دراجة هوائية ما اسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان العام

مقتل زوج زوجته مركز منفلوط أسيوط مديرية امن اسيوط جريمة

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