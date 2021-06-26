أسعار مواصفات نيسان ألتيما موديل 2021 في الإمارات.. صور

تعتبر النسخة نيسان التيما موديل 2021، واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق الاماراتي، و التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر عدة فئات مختلفة من التجهيزات، إلى جانب الكثير من القدرات الفنية القوية، مع عناصر الأمن و السلامة.

قياسات السيارة نيسان التيما موديل 2021

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2021 بطول 4.869 متر، و عرض يقدر بـ 1.850 متر، مع 1.440 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات يقدر طولها بـ 2.825 متر، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 517 لتر.

مواصفات السيارة نيسان التيما موديل 2021

دعمت السيارة نيسان التيما موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 223 كيلو متر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال فترة زمنية مدتها 8 ثوان، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

كما حصلت السيارة نيسان التيما موديل 2021 على محرك اخر مكون من 4 اسطوانات أيضا، قادر على انتاج قوة 248 حصان، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 240 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، يجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 6.1 ثانية.

أسعار نيسان التيما موديل 2021 في الامارات

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل S 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 92,900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 98,500 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SV 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 102,900 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TURBO SV 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 115,500 درهم.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SL 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 119,500 درهم.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TURBO SL 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 133,900 درهم.