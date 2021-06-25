محمد الباز يكشف تفاصيل اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقى بشأن سد النهضة

قال الاعلامى محمد الباز، إن هيئة مكتب الاتحاد الافريقى اجتمعت أمس الخميس برفقة عدد من ممثلى الدول الإفريقية عبر خاصية "فيديو كونفرانس" وناقشوا فيه أزمة سد النهضة حيث كانت الكونغو الديمقراطية التى ترأس الاتحاد الافريقى هذه الدورة تشرف على هذه المفاوضات.

وأضاف " الباز "، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقى كان محبطأ ومخيبأ للآمال بدرجة كبيرة خاصة وأن وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت خبرأ بشأن هذا الأمر وكشفت أن هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى لم تتبنى توصيات أو تفاصيل ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة .

وأشار إلى أن ما تم خلال هذا الاجتماع شمل أن رئيس الكونغو الديمقراطية قام بعمل إحاطة مقتضبة بشأن ما تم الوصول إليه من المفاوضات وكانت عبارات موجزة قصيرة اشتملت على مستجدات قضية سد النهضة وذلك بالتوازى مع إعلان أثيوبيا رسميأ عزمها على الملئ الثانى لسد النهضة وانسحاب السودان من هذا الاجتماع، لافتا إلى أن هيئة مكتب الاتحاد الافريقى انتهى دون أن يتبنى أى توصيات فما يتعلق باستئناف مفاوضات سد النهضة وكان المنتظر منهم إطلاق توصيات باستئناف مفاوضات سد النهضة وبذل الاتحاد الافريقى فى هذه المفاوضات للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة .



يذكر أن و كالة أنباء الشرق الأوسط علمت مؤخرأ من مصادر مطلعة، أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد بالأمس ٢٤ يونيو الجاري عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.



كما أفادت المصادر بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.



كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.

كما بحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة هاتفيًا، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.



كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.



ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.