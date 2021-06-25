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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال 5.2 ريختر يضرب ولاية بـ شرقي تركيا

زلزال بقوة 5.2 درجة
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ولاية بينجول شرقي تركيا، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال والي بينجول  "لا حوادث سلبية حتى الآن جراء الزلزال وفرق إدارة الكوارث والطوارئ تواصل عملها الميداني"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع أضرار مادية طفيفة جراء الزلزال في تركيا، فيما لم يتم الكشف عن سقوط مصابن.

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وشعر عدد من سكان الولايات المجاورة في تركيا بقوة الزلزال الذي كان على عمق 15.51 كيلومترا تحت الأرض.

كان زلزال آخر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ساحل منطقة داتشا في مدينة موغلا جنوب غرب تركيا.

والأسبوع الماضي، تعرضت مدينة إسطنبول التركية لزلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وأكدت وكالة إدارة الكوارث التركية أن قوة الزلزال بلغت 3.9 درجة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتسبب الزلزال قصير المدى  في حالة من الذعر الشديد بين المواطنين، وفقا لوسائل إعلام تركية.

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