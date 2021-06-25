دور كل سنة.. رنا سماحة تعلن إصابتها بـ نزلة شعبية

أخبار النجوم

كتبت المطربة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا كشفت من خلاله إصابتها بـ نزلة شعبية حادة، ولكن لم تكشف تطورات حالتها الصحية.

كتبت رنا سماحة، في منشورها عبر فيسبوك: «نزلة شعبية حادة .. دور كل سنة الحمدلله، ليتفاعل معها الأصدقاء والمتابعين بالتعليقات والدعاء لها بالشفاء العاجل والتام.

أغنية جديدة لـ رنا سماحة

تستعد المطربة رنا سماحة، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالى"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان النجم تامر حسني أحيا حفل زفاف المطربة ونجمة أراب آيدول رنا سماحة على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.

كان ضمن الحضور ريم البارودي، وياسر فرج، والمنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ، وعدد كبير من نجوم برنامجي "أراب آيدول" وستار أكاديمي، منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، وهايدي موسى، ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة، وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة الـ selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

أخر أعمال رنا سماحة

طرحت المطربة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" عبر قناتها بـ يوتيوب وهي من إخراجها وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني وتوزيع زيزو فاروق.

واحتفلت الفنانة رنا سماحة، بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.

وقدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها تتر النهاية، و100 مليون عاملة، وبقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

تقول كلمات أغنية " بقيت شبهك": بقيت شبهك بشكل غريب .. وخليت عقلي من سنك .. بقيت انت وبالتقريب .. مفيش حاجه فيا مش منك .. بقيت انا وانت اسطوره .. بقيت قصتنا مشهوره .. بقينا 2 بروح واحده .. مفيش اصل ومفيش صوره".

أعمال رنا سماحة

قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها تتر النهاية، و١٠٠ مليون عاملة، و بقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

تقول كلمات أغنية " بقيت شبهك": بقيت شبهك بشكل غريب .. وخليت عقلي من سنك .. بقيت انت وبالتقريب .. مفيش حاجه فيا مش منك .. بقيت انا وانت اسطوره .. بقيت قصتنا مشهوره .. بقينا ٢ بروح واحده .. مفيش اصل ومفيش صوره".

بينما قام سامر أبو طالب، بتلحين العديد من الأغاني الشهيرة كان آخرها أغنية "سمعني"، و"صاحبة رأي" للفنانة إليسا.

من جهة اخرى، طرحت الفنانة رنا سماحة منذ أيام قليلة أحدث كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيها للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

"أوبا" من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان: أحمد زعيم ، وتوزيع : وسام عبد المنعم ، وإخراج: بتول عرفة.