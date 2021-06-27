الانتهاء من رصف وتبليط شوارع حي غرب المنيا

قامت الأجهزة التنفيذية بالمنيا برصف الشوارع وتبليط الحواري الضيقه بالإنترلوك في إطار عمليات التطوير التي تشهدها المدينة، وكذلك إنشاء الأرصفه بحي غرب المدينة وسط حالة من السعادة والفرحة للمواطنين استجابة لمطالبهم بتطوير الحي.

أكد الأهالي أن تبليط الشوارع جاء في الوقت المناسب فتبليط الشوارع والحواري أدى إلى نظافة المنازل والأحياء والشوارع ورسم صورة جميلة للمدينة، لتعود عروس الصعيد إلى بريقها ورونقها وكذلك إنشاء الأرصفه وتبليطها بالانترلوك.



يقول أحمد فاروق على وحمدان خليل إبراهيم و سعيد عزت سعد من أبناء المنيا أن المنيا تشهد العديد من المشروعات الهامه والحيوية في عدة قطاعات منها الرصف والتبليط فنحن استفدنا من مشروع تبليط الشوارع والحواري الضيقه فالتبليط أدى إلى نظافة الشوارع والمنازل حيث كانت كلها ترابيه لعدم قدرة معدات الرصف الدخول إلى هذة الأماكن الضيقه بينما التبليط بالانترلوك جميل وادي إلى مظهر حضاري.

وأشاد محسن صلاح جمال وأحمد سامي عبيد وعادل عاطف ربيع من أبناء المنيا بمشروع تجديد أرصفة الشوارع ووضع بلدورات جديدة وإزالة تعديات أصحاب المحلات على الشوارع وتحديد مسافه واحدة أمام كل محل للحد من التعديات والاشغالات وكذلك التبليط بالانترلوك.

والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا أكد علي تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بنطاق المدينه.

وقال رئيس المدينة أنه تم تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ورفع كفاءة الشوارع بها فضلا عن التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمني محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.

ووجه رئيس المركز باستمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لأعمال الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بكافة أحياء المدينه.

وأوضح انه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في حارات حي غرب المدينه وشوارع عاشور وربيع شلقامي ومنطقة المنصورة وحارات سلامة وموسي عوض وخلف وعبد المحسن والافندي ولوقا بعزبة شاهين بالإضافة إلى عدد من حارات بعزبة طه السبع وعدد من الشوارع المتفرعة من شارع ابن الفارض موضحا انه جاري العمل بعدد 16حارة أخرى بمرحلة رفع الميزانية تمهيدا لتبليطها.



وأكد رئيس المدينة على رفع كفاءة الشوارع ورصفها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 باعتبارها أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة.

