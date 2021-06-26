طلاب الثانوية العامة يستكملون الامتحانات التجريبية من المنازل .. اليوم

يستكمل طلاب الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 ، امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي تعقد كـ بروفة أخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

حيث يمتحن الطلاب اليوم الامتحانات التجريبية في مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب ، و التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة في المواد المذكورة سيخوضها طلاب الثانوية العامة في المنازل وليس المدارس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية واجاباتها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي :

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ، موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها

وكانت قد وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة من اليوم باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، في المنزل وليس في لجان داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تأدية هذه الامتحانات من المنازل يأتي بهدف تقليل عدد أيام تواجد طلاب الثانوية العامة في المدارس كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل كالتالي :

- الخميس 24 يونيو 2021 : الفلسفة وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية - و الفيزياء والكيمياء لطلاب العلمي

- الجمعة 25 يونيو 2021 : الجيولوجيا لطلاب علمي علوم - و الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة - والجغرافيا لطلاب الادبي.

- السبت 26 يونيو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب - و التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة

- الاحد 27 يونيو 2021 : الديناميكا لطلاب علمي رياضة - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب

- الاثنين 28 يونيو 2021 : اللغة العربية لجميع الشعب

