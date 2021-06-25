أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

إذا انفجر شيء ما في الفضاء ، فهل يصدر صوتًا ويمكن للإنسان أن يسمعه؟ إنه سؤال يسهل الإجابة عليه ، فالشمس مجرد انفجار ، والشمس هي أكبر انفجار يمكن لأي منا أن يتخيله. إنه انفجار نووي حراري ضخم ومستمر. كل قنبلة ذرية بنيناها أقل من ذلك ، الشمس تنفجر باستمرار. سيكون أعلى صوت يمكن تخيله. إنه يحدث باستمرار لكننا لا نتحدث عنه. وذلك لأنه لا يوجد شيء يحمل الصوت من الشمس إلينا. على الرغم من أنه عنيف بشكل غير قابل للسماع ، لا يوجد مكان لضغط كل هذا الصوت ، كل هذه الضوضاء ستنقل عبر الفراغ في الفضاء لتهز طبلة أذني وتدعني أسمع صوت الشمس. إنه لأمر جيد ، لأنه يصم الآذان. لذلك ، إذا انفجر شيء ما في الفضاء ، فإنه يصدر صوتًا ولكن لا توجد طريقة لنقل هذا الصوت عبر الفضاء حتى أتمكن من سماعه.

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية

الجاذبيه

هناك فكرة قد تكون الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها خلق الجاذبية حقًا ، وهي تدوير سفينة الفضاء ، بحيث يكون الجميع عالقين على الجانبين ، حيث يتم تثبيتك مقابل حائط. وهذا صحيح ، بالفعل في الوقت الحالي لا نعرف كيف نتحكم في الجاذبية. ليس لدينا طريقة للتحكم في الجاذبية. يمكننا نوعًا من التظاهر بوجود جاذبية من خلال تدوير سفينة وكل شيء يلتصق بالجوانب مثل كرة في نهاية الخيط. ربما في يوم من الأيام سنكتشف كيفية التحكم في الجاذبية ، لكن في الوقت الحالي ، يتعين علينا تدوير السفينة بأكملها. فقط في المنتصف سيكون عديم الوزن.

ناسا

لقد رأيت أن الناس يعملون في ناسا بسرعة الالتفاف ، حتى نتمكن من السفر بسرعة الضوء إلى الكواكب بين النجوم. سرعة الالتفاف هي اختراع من اختراع الخيال العلمي ، إذا كنا جديدين في كيفية العمل على سرعة الالتواء ، سنفعل ذلك. لا نعرف كيف نذهب إلى أي مكان قريب من سرعة الضوء. يتطلب كمية غير محدودة من الطاقة. كلما زادت سرعتك زادت الطاقة التي تحتاجها a = mc2



، فإنها ترتفع مع مربع السرعة . لذا ، كيف يمكنك توليد هذا القدر من الكهرباء وماذا تفعل في الرياضيات الخاصة بك. نحن لا نعرف كما نعتقد ، ربما من الممكن أن تسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء ، لكننا بالتأكيد لا نفهم كيف الآن. لذلك نحن لا نعمل على ذلك حقًا. لذا ، هذا ليس صحيحًا حقًا. نحن نأمل في ذلك.



حققت تجمد الجسم للسفر مسافة بعده عبر النجوم

في العديد من الأفلام ، ترى أن الطريقة الوحيدة للنجاة من السفر بين النجوم من نجم إلى آخر هي أن تجمد نفسك في نوم صاخب. نحن لا نعرف كيف نفعل ذلك. في الوقت الحالي ، عندما تقوم بتجميد الماء الذي تتكون منه في الغالب ، دمنا وكل شيء. يتحول إلى بلورات ، ويتحول إلى بلورات ثلجية ، وإذا سمحت للطبيعة الدقيقة الجميلة لجسمك البشري بالتمدد إلى بلورات ثلجية ، فسوف تدمر بنيتك. سوف تقتلك. كما تعلم ، قضمة الصقيع تقضي على الإصابة بالغرغرينا في يدك. سينتهي بك الأمر بجسد مدمر بالكامل. لذلك في الوقت الحالي ، لا نعرف كيف ننجح في تجميد جسم بشري ، حتى لا يتم تدميره بشكل دائم. ربما سنكتشف ذلك يومًا ما ، لكن كل تلك الأفلام التي تعتمد على تجميد الطاقم ، لا نعرف كيف نفعل ذلك. انها ليست حقيقية.

فيليكس بومغارتنر! حقيقه ؟

كما ترى على الإنترنت طوال الوقت ، قام شخص ما ببناء بالون وأطلقوا تمثالًا صغيرًا به كاميرا ملحقة به ، حيث يلتقطون صورة عالية في الغلاف الجوي. تستطيع أن ترى انحناء الأرض. إنه أمر رائع ، ولكن يعتقد بعض الناس ، أنه يمكنك الطيران بنفسك على طول الطريق إلى طبقة الستراتوسفير بنوع من البالون لمكان مرتفع. يمكنك، ولكن الأمر معقد حقًا. فيليكس بومغارتنر ، عندما قام بقفزته من منطاد وتجاوز سرعة الصوت المتساقط نحو الأرض والهبوط بمظلة . يبدأ الستراتوسفير على ارتفاع حوالي 6 أو 7 أميال. ليس بعيدا لكن الارتفاع هذا يستمر لفترة طويلة. ليس هناك ما يكفي من الهواء للتنفس. تحتاج نوعًا ما إلى أن يكون لديك طائرة ذات ضغط داخلي للحفاظ على صحة جسمك. إذا كنت بهذا الارتفاع ، ولكن إذا كانت معك المعدات المناسبة ، نعم ، يمكننا استخدام بالوون لتركنا عالياً بما يكفي للوصول إلى الستراتوسفير. لذا ، إذا كانت لديك المعدات ، فهذا صحيح-



أنت فعلا أطول في الفضاء ؟

قرأت في مكان ما على الإنترنت أنه إذا ذهبت إلى محطة الفضاء ، فسيصبح جسمك أطول ، ويتمدد نوعًا ما وسيكون مؤلمًا وستكون أطول إلى الأبد. تجربة لا رجوع فيها ، وهي معلومه ليست حقيقية نهائيا.

بينما أنا أكتب الآن ، تدفعني الجاذبية لأسفل نحو الأرض ، وكل عظمة في جسدي وقليل من الشوكة الموجودة بين العظام ، مثل كل فقرة من فقرات ظهري ، كل شخص لديه قرص صغير بين كل من العظام وحتى عظام الفخذ على عظام الركبتين ، هناك فجوة صغيرة. حسنًا ، إذا لم يكن هناك جاذبية تدفعني لأسفل ويمكن لهذه الفجوات أن تكبر قليلاً. إذا بقيت في حالة انعدام الوزن لبضعة أسابيع ، في الواقع ، فإن جسمك يمتد نوعًا ما لأن الفجوة بين كل من العظام تكبر قليلاً. لكنك لست حقًا أطول ، أنت أطول نوعًا ما مؤقتًا ولكنها ليست دائمة. بمجرد أن تصل إلى المنزل وتبدأ الجاذبية في القيام بعملها وطحنك ، فإن كل شيء يسحق مرة أخرى حتى إطلاقه. لذلك قد تكون أطول قليلاً في الفضاء وقد يؤذي ظهرك قليلاً لأن كل شيء يتم سحبه بإحكام. يعاني بعض الأشخاص من آلام الظهر في الفضاء نتيجة لذلك ولكنها لا تنمو حقًا ، إنها مجرد نوع من التمدد إلى الحد الأقصى الطبيعي الذي ستعود إليه مرة أخرى بمجرد عودتك إلى المنزل

البكتريا في الفضاء

قرأت في مكان ما ، على متن محطة الفضاء الدولية ، تتكاثر البكتيريا أسرع عشر مرات في الفضاء. لذلك إذا مرضت ، فسيتمزق جسمك مثل هذه السلالة المفترسة من السالمويلا المتحولة. لا، هذه أيضا معلومه خطأ . نعم إنه مكان مختلف عن الأرض ، المحطة الفضائية. يركض رائد الفضاء مع مسحات صغيرة طوال الوقت لقياس الميكروبات والفيروسات وما هي أجزاء الحياة الصغيرة التي قد تنمو على متن سفينة الفضاء. كما أنهم يتنقلون مع القليل من المنظفات والمناديل المبللة ويمسحون محطة الفضاء بأكملها طوال الوقت ، كما هو الحال في المستشفى لمحاولة الحفاظ على كل شيء نظيفًا وصحيًا. ونجد أن بعض أشكال الحياة البدائية هذه تتغير بشكل مختلف قليلاً في البيئة عالية الإشعاع عديمة الوزن لسفينة الفضاء ولكن لم يمت أحد بسبب السلمونيلا المتحولة



لقد خلق الإنسان ليسافر عبر الفضاء.. لم يخلق ليبقى على حالته البيولوجية الحالية، كما لم يخلق الشرغوف ليبقى شرغوفا.

ويليام بوروز ( كاتب أمريكي )