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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الباز يكشف جهود الدولة المصرية في استيراد الآثار المهربة

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، التقى وزير العدل الفرنسى لاستعادة بعض الآثار المصرية المهربة التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية وهو ما يؤكد جهود الدولة المصرية التى تبذلها لاسترجاع الآثار المصرية التى تم تهريبها ولا يمكن التفريط بها، لافتا إلى أن وزارة الداخلية  أيضأ قامت بإلقاء القبض على شخص و 3 من معاونيه كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار وتم إحالتهم إلى النيابة واحتجازهم لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات هذه الواقعة .


وأضاف “ الباز “، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية ”النهار” ، أن ضحايا  المواطنين من الثراء السريع فى مصر يقومون ب التنقيب عن الآثار فى كل مكان  وتسيطر عليهم  أحلام زائفة بتنقيبهم و اكتشافهم للآثار وبيعها وتحقيق ثروة مالية ضخمة وسريعة معقبا: "الناس دى عايشة فى وهم كبير".

 

يذكر أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي،  التقى اليوم الجمعة ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة و علاء يوسف سفير  مصر بفرنسا، و إيريك دوبون موريتي وزير العدل الفرنسي، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من وزارة العدل الفرنسية بمقرها بالعاصمة باريس.

 


استعرض الجانبان في مستهل اللقاء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد استرداد «النيابة العامة» القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢١م.


ثَمَّن «المستشار النائب العام» هذا التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، وأكد سيادته ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.


هذا، وقد أكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدان اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.


وقد أبدى «المستشار النائب العام» رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء «النيابة العامة المصرية» والفرنسية خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.


كما أشار في نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة في «النيابة العامة المصرية» بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» برئاسة «السيد رئيس الجمهورية».

 

 

المستشار النائب العام وزارة العدل محمد الباز النائب العام باريس وزير العدل

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