خوفا من تألق إيهاب جلال.. سامي يحذر لاعبي سموحة من انتفاضة الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

ويدرس أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، فريق الإسماعيلي؛ من أجل ضمان تحقيق الفوز، والحفاظ على المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري .

وطالب أحمد سامي من معاونيه تحديد نقاط القوة والضعف داخل صفوف الدراويش وتقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز اللاعبين وأبرز الغيابات المنتظرة في المباراة القادمة



وحرص أحمد سامي على الحديث مع لا عيبه خلال خوض التدريبات وتحذيرهم من انتفاضه الإسماعيلي في ظل النتائج الجيدة التي يحققها منذ قدوم إيهاب جلال .

استعدادات سموحة لمواجهة الإسماعيلي:



وحرص أحمد سامى المدير الفني، على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخطيطة الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلي مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.



وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

وحث سامى لاعبيه على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها خلال المباريات الأخيرة وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.



وحذر المدير الفني لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة الدراويش، خاصة بعد الأداء العالي في المواجهة الماضية أمام بيراميدز والتي انتهت بثلاثية نظيفة ، رفعت رصيد "الموج الأزرق" إلى 40 نقطة احتل بها المركز الرابع في جدول البطولة حتى الان.



وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز في الفترة الحالية وعدم الانشغال بأي مؤثرات خارجية قبل مواجهة الإسماعيلي، وطالب من الجميع التركيز في اللقاء فقط دون النظر إلى أي شيء آخر قبل هذه المباراة المرتقبة .

وقرر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة صرف مكافأة للاعبي الفريق للاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة .



ويحتل سموحه المركز الرابع في بطولة الدوري العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى الذى يحاول سموحه المنافسة عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة في البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.