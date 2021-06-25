27.6 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

المصريون يستحوذون على 83.3% الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 7.6% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع في البورصة المصرية بقيمة 111.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت أسهم البورصة المصرية على 32.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13% خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 %و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2340 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 581 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.